Luntana a napule nun se po’ sta,…celebri melodie napoletane…

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 25 novembre 2022 alle 20.30 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari risuoneranno le note di “Luntana a Napule nun se po’ sta”, celebri e meno celebri melodie napoletane interpretate dal mezzosoprano Margherita Rotondi e dal pianista Vincenzo Cicchelli.

La musica a Napoli è allo stesso tempo arte e poesia, cultura e tradizione, tramandata di generazione in generazione, è culto, identità e motivo di orgoglio in tutto il mondo. Le radici sono molto antiche: motivi popolari, villanelle, nenie, canzonette, tarantelle, serenate, opere buffe, romanze… tutto si è mescolato dando vita a quella che adesso chiamiamo Canzone Napoletana. Il programma scelto attraversa i secoli alternando brani di autori anonimi a capolavori di celebri compositori: melodie indimenticabili, storie quotidiane d’amore e di passione, personaggi reali che raccontano di questa splendida cultura in cui tutto il sud Italia si è identificato.



Si esibiscono insieme all’estero presso la “Fondazione Casa Houck” di Riva San Vitale (Svizzera) e in importanti contesti in Italia, come il “Green Music Festival” di Spello (PG), il “Museo di Pitagora” di Crotone, la Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari, il Teatro “S. Mercadante” di Altamura (BA), passando per affascinanti palazzi d’epoca come Palazzo Pesce di Mola di Bari (BA) e Palazzo Vives-Frisari di Bisceglie (BA), fino al “Festival Ad Libitum” di Polignano a Mare (BA), il “Festival Suoni Sacri e dal Pianeta” di Cisternino (BR), la “Notte Bianca” di Minervino Murge (BT) e location meno convenzionali come il Duke Jazz Club e l’Arena della Pace di Bari.