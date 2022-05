Lybra, musiche di Battiato, Peter Gabriel, Bjork, Bowie a Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 7 luglio 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie “Lybra” insieme alla voce di Serena Fortebraccio e al contrabbasso di Giorgio Vendola.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke jazz Club, che affonda le sue radici in una collaborazione iniziata nel 2010 con un progetto su Björk e ancora viva e attiva in poliedriche combinazioni che esplorano le tante sfaccettature del jazz. Protagonisti fra le pietre bianche della corte interna della dimora nobiliare di Mola di Bari saranno non solo l’artista islandese, ma anche Franco Battiato, Peter Gabriel e David Bowie: un viaggio attraverso autori e composizioni condivise in tanti anni di collaborazione artistica. Un ensemble, quello del contrabbasso e voce, che procede anche verso nuova musica e ispirazioni e che coniuga melodia e sperimentazione, inedite possibilità di interplay, ricerca timbrica e improvvisazione, ma anche scrittura e arrangiamento.



Un appuntamento da segnare in agenda per un programma che nasce dalla grande affinità artistica, e prima ancora umana, di Giorgio Vendola e Serena Fortebraccio, e dalla voglia di sperimentare e giocare con le tante strade sonore che l’accostamento delle loro voci strumentali può generare, in una dimensione tanto acustica quanto aperta alla manipolazione elettronica del suono.