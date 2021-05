Sabato 3 luglio 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce si anima delle sonorità underground europee con M.a.r.s., il collettivo con Eugenio Macchia al pianoforte, Fabio Accardi alla batteria, Mike Rubini al sassofono e Giulio Scianatico al contrabbasso.



Un concerto in Puglia che nasce dall’idea condivisa di esplorare il sound underground muovendosi in tutte le direzioni stilistiche, da quelle elettroniche a quelle acustiche. Un repertorio di originali e di standard completamente riarrangiati, quasi trasfigurati e riscritti secondo il gusto e lo stile originale di M.a.r.s., con Eugenio Macchia, fra i più fulgidi pianisti jazz italiani della sua generazione, vincitore del Luca Flores Piano Competition, Miglior Pianista all’International Jimmy Woode Award, Primo Classificato al Premio Internazionale Massimo Urbani e collaborazioni con artisti di caratura internazionale come Joe Locke, Edmar Castaneda e Fabrizio Bosso, con Fabio Accardi, batterista e compositore, diploma in Percussioni classiche al Conservatorio di Verona e diploma di Formazione superiore e del Prix in Jazz et musiqués improvvisées al Conservatorio di Parigi, e una ricca attività concertistica con artisti come Enrico Rava e Stefano Bollani, con Giulio Scianatico, barese di origine, romano di adozione, contrabbassista della band Wasted Generation e vincitore della Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics 20, e con Michele Rubini, sassofonista e compositore dal bagaglio eclettico, diplomato in Sassofono e Composizione sperimentale al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento alla New School for Jazz and Contemporary Music a Manhattan, New York, e una carriera che lo vede confrontarsi con i maggiori esponenti della musica jazz e contemporanea.

