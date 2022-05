"Ma è una chiesa?" - Presentazione progetto di restauro dell'ex oratorio di San Martino

Venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 17.00 presso il Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 13) si terrà la presentazione del progetto di restauro dell’ex oratorio di San Martino (situato in strada Bianchi Dottula). Il sito in questione è uno dei luoghi religiosi più antichi della città, la sua costruzione risale infatti al IX-X secolo d.C. Al suo interno sono presenti importanti affreschi di diverse epoche e la tomba del sacerdote e maestro di canto Smaragdo, rettore dell’oratorio durante il periodo bizantino. Durante l’incontro verrà presentato al pubblico il progetto di scavo archeologico, restauro e fruibilità pubblica come spazio museale, eventi, conferenze del sito in questione. L’intero programma di recupero fa capo al gruppo “martinus spazio|arte|tempo”, collettivo di associazioni e privati operanti sul territorio che, grazie alla disponibilità della famiglia Mitolo (proprietaria dell’immobile), sta portando avanti l’idea di poter restituire al pubblico uno dei luoghi religiosi e storici più importanti della città chiuso da oltre 60 anni. Il nuovo polo museale e di eventi che lì si andrebbe a formare diventerebbe un punto culturale di grande importanza non solo per i cittadini ma anche per i turisti già attratti dalle tante bellezze architettoniche e storiche della città. Il “nuovo” oratorio sarà anche un luogo di aggregazione e programmazione partecipata di eventi per tutte le associazioni ed enti del territorio. L’evento si aprirà con un video promo del sito allo stato dell’arte realizzato da Ivan Cacace. In seguito interverranno i componenti del direttivo di “martinus spazio|arte|tempo ” che, insieme con rappresentanti delle istituzioni, accademici ed esperti illustreranno al pubblico sia le fasi di indagini preliminari che i rendering illustrativi a cura degli architetti Antonio Giannoccaro e Giuseppe Gissi di come l’ex oratorio potrebbe apparire una volta restaurato. Saluti istituzionali: - Ines Pierucci (assessore alla cultura del comune di Bari) Interverranno: - Prof.ssa Raffaella Cassano (Archeologia classica – UNIBA, presidente di Altair srl) - Prof. Marcello Mignozzi (Storia dell’Arte Medievale – UNIBA) - Prof.ssa Gioia Bertelli (Storia dell’Arti Medioevale – già UNIBA) - Piero Losurdo (Presidente associazione C.P.E.S. - Centro Promozione Edilizia Sud) - Maria Angela Battista (Patologa dell’edilizia, responsabile Centro Servizi C.P.E.S.) - Gerardo Milillo (Architetto restauratore) - Alessandro De Luisi (Presidente dell’Associazione PugliArte) - Giancarlo Liuzzi (Presidente dell’Associazione culturale Incontri, redazione Barinedita) - Michele Mitolo (Avvocato, erede della famiglia Bianchi - Dottula) A seguito dell’incontro sarà possibile accedere a piccoli gruppi al sito dove si potrà assistere a una piccola scena teatrale a cura dell’ATS Il Giardino delle 7 Arti e del regista Giuseppe Cacace sul sacerdote Smaragdo. L’incontro è finalizzato anche alla ricerca di sponsor, bandi regionali e nazionali, finanziatori e collaboratori che possano supportare il progetto. Progetto grafico a cura di: Davide De Luca – Federico Marcucci