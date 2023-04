Lo spettacolo '...Ma maria è figlia di Renzo e Lucia?' in scena nel piccolo teatro di Bari "Eugenio D'attoma"

Ambientato tra il 1628 e il 1630 in Lombardia durante il dominio Spagnolo i promessi sposi fu il primo esempio di romanzo storico della letteratura italiana…il romanzo si basa su una rigorosa ricerca da parte di Alessandro Manzoni su episodi realmente accaduti nel XVII secolo come per esempio ricordiamo le vicende della monaca di Monza e la grande peste del 1629/1631… nel contesto viene descritto sia la condizione del popolo che l’amore contrastato di due giovani…nella nostra rivisitazione tutto o quasi viene citato tenendo fede ai nomi dei personaggi e le loro storie…ovviamente nell’epoca della contaminazione non potevamo tralasciare tutto quello che viviamo nel mondo contemporaneo…e così le vicende si mescolano al linguaggio odierno,all’abbigliamento odierno e i tic e alle fobie di una società contemporanea sempre più schiava di se stesso e dei suoi stereotipi…ecco quindi Renzo che non riuscendo più a trovare Lucia si rivolge a Maria De Filippi considerata un po’ la “madre” di tutto il circo televisivo…lo spettatore nel finale penserà che Renzo e Lucia chiamano Maria la primogenita proprio in onore della regina della tv in realtà chiamarono Maria meglio sarebbe dire che fu Manzoni a chiamare Maria la loro primogenita in onore della vergine Maria…''il Nostro scopo è quello di raccontare una storia che tutti i nostri ragazzi studiano a scuola attraverso il gioco del teatro… il sano e santo divertimento di un’arte, la nostra, che non vuole arrendersi''- dice la compagnia.