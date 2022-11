Ma tu te li ricordi i vinili?

VINILI LIVE- Il giovedì in musica di Panacea Ristorante



I migliori anni '70-'80-'90 e primi duemila ti suonano nel petto al ritmo dei battiti dei primi baci, delle scappatelle in moto gli andirivieni sul corso del paese in cerca di compagnia.

Non sarà un normale DJ-SET di ma un'esperienza.

Potrai guardare e sentire dal vivo rarità e grandi pezzi che hanno saputo scrivere la storia e saranno sottofondo di tante bontà da mangiare e bere.



Aperisushi, cucina italiana, cocktail, vino, analcolici fatti bene e tanto amore ti aspettano.

Su prenotazione dal nostro sito potrai richiedere anche il nostro amato spaghetto all'assassina.



In console Pino Lanave



Da Panacea Ristorante

Prenota il tuo tavolo chiamando allo 0808806355 o sul nostro sito internet