Terza edizione della gara podistica 'Bari Med Marathon'

Arriva la terza edizione della “Bari Med Marathon”, la 21 km del capoluogo pugliese rivolta ai 22 Paesi del Mediterraneo, quest’anno dedicata alla Francia. La manifestazione è organizzata da La Fabrica di Corsa in partnership con la sezione Sanità di Confindustria Bari-BAT e con il sostegno del Comune di Bari. La gara porterà, per la prima volta a Bari, atleti iscritti provenienti da 19 Paesi europei ed extraeuropei, contribuendo in maniera significativa all’attrattività della città.

Anche quest’anno la manifestazione si terrà nell’ultimo weekend di febbraio, nei giorni 23, 24 e 25, con un ricco calendario di appuntamenti. Non solo gare e attività sportive, ma anche eventi dedicati ai temi della prevenzione e della promozione della salute.

Il calendario degli eventi:

Venerdì 23 febbraio: Grazie all’adesione della Med Marathon al charity program della Fondazione Umberto Veronesi, venerdì 23 febbraio, dalle ore 10 alle 18, sarà allestito un gazebo nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città. Con una piccola donazione, cittadine e cittadini riceveranno dalle Pink Ambassador della Fondazione - donne che hanno combattuto i cosiddetti tumori femminili, ossia al seno, all’utero o alle ovaie, e che hanno accettato la sfida di allenarsi e correre una gara podistica - gadget con i quali si contribuirà a sostenere la prevenzione e la ricerca per combattere il cancro. Una folta rappresentanza delle Pink Ambassador correrà nelle gare di domenica, indossando la maglia rosa.

Sabato 24 febbraio: l’attenzione ai temi della salute e della prevenzione prosegue nella giornata di sabato, con la seconda “Giornata della Salute” organizzata dalla sezione Sanità di Confindustria Bari-Bat. Sempre nella sala ex Tesoreria a Palazzo di Città, dalle ore 10 alle 17, cittadine e cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti messi a disposizione da aziende aderenti alla sezione Sanità di Confindustria: ECG, controllo dell’assetto lipidico, visite audiometriche, misurazione della pressione e test sui corretti stili di vita.

Domenica 25 febbraio: Sarà la giornata dedicata alle gare, con partenza alle ore 10.00 da piazza Libertà per la 21 km competitiva e per la “Factory run”, la 10 km competitiva e non competitiva, prima ed unica corsa in Italia rivolta alle imprese e ai lavoratori sostenuta da Confindustria per promuovere forme di welfare aziendale attraverso lo sport. Novità di quest’ anno all’interno del calendario di eventi della Bari Med Marathon, l’introduzione di una nuova gara: quella di Inline Skating (pattinaggio in linea), grazie alla collaborazione con l’Associazione Pattinatori di Bari. Si tratta di una 21 km competitiva (con partenza alle 9.50 sempre da piazza Libertà) che porterà nel capoluogo 50 atleti provenienti da tutta Italia.