Nella Basilica Pontificia Minore della Madonna del Pozzo di Capurso il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia

Sabato 11 settembre, in contemporanea in 20 santuari mariani d’Italia e della Svizzera, si celebrerà il 14° “Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia”. L’evento solitamente si svolge a Pompei con la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Quest’anno, invece, per la prima volta, avrà la caratteristica di “evento diffuso” coinvolgendo tutte le regioni d’Italia. In Puglia si svolgerà sul sagrato della Basilica Pontificia Minore “Madonna del Pozzo” a Capurso (BA). Il Pellegrinaggio rappresenta una preparazione al X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco a Roma del 2022. L’iniziativa, in ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19, a partire dalle ore 16 (fino alle 19.30 circa) prevede momenti di preghiera, canti, testimonianze, il Rosario della Famiglia che da sempre contraddistingue il pellegrinaggio e la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. F. Santoro, Arcivescovo dell'arcidiocesi di Taranto.

“Radunando più generazioni, dai nonni, ai genitori e ai figli - affermano i promotori - non insisteremo mai a sufficienza nel ricordare che la soluzione alla crisi che la famiglia attraversa è da ritrovarsi nella capacità della famiglia stessa di rigenerarsi alla luce della fede. Niente più della preghiera provvede a questo bisogno urgente; niente più della preghiera ha unito le generazioni nella trasmissione dell’identità cristiana della famiglia; niente più della preghiera è l’antidoto alle tante povertà spirituali che il covid-19 ha generato”.

