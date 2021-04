Presentazione del documentario "Madre Nostra" nel Centro di documentazione per la legalità e la nonviolenza “Antonino Caponnetto”

Proseguono gli appuntamenti online con il Centro di documentazione per la legalità e la nonviolenza “Antonino Caponnetto” del Municipio II di Bari, gestito dalla cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca onlus arl. Venerdì 23 aprile, per il sesto appuntamento della sezione Agorà, si terrà la presentazione del documentario “Madre Nostra” di Lorenzo Scaraggi, risultato vincitore del Social Film Found cofinanziato da Apulia Film Commission e Fondazione Con il Sud nel 2019.

Il documentario sarà presentato dal regista che per l’occasione dialogherà con don Angelo Cassano, referente di Libera Bari, in diretta alle ore 19 sulla pagina Facebook del Centro Caponnetto e sul canale Youtube de Il Nuovo Fantarca. Alle 19.30 il documentario sarà trasmesso sulla pagina del Centro Caponnetto: per seguirlo è necessario prenotarsi inviando una mail a centrocaponnetto@libero.it.

“Madre Nostra” è un viaggio fra orti sociali e beni confiscati della nostra Puglia, durante il quale Lorenzo Scaraggi, giornalista-viaggiatore perennemente in giro con il suo camper Vostok100k, incontra storie di vita, progetti di riscatto sociale e di costruzione di un futuro diverso, più equo e sostenibile. Quattro le tappe raccontate nel documentario: Il trullo Sociale a San Michele Salentino, i campi confiscati alla mafia a Valenzano gestiti dalla cooperativa sociale Semi di Vita, i terreni confiscati alla mafia foggiana e gestiti dalla cooperativa Pietre di Scarto, l’esperienza di Spazio Esse a Loseto. Le quattro storie sono attraversate da un filo conduttore di “redenzione” che l’agricoltura può offrire se gestita nel rispetto dell’ambiente e della vita delle persone, in una regione come la Puglia in cui l’agricoltura è spesso all’attenzione dei media per drammatiche storie di caporalato e per gli effetti devastanti della xylella.

Per info e prenotazioni inviare una mail a centrocaponnetto@libero.it.