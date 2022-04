XXV edizione Maggio all’infanzia, tante iniziative dedicate al giovane pubblico

Cinque giorni dedicati al teatro per le nuove generazioni, tra anteprime delle nuove produzioni e gli spettacoli amati da adulti e bambini. È in programma dal 18 al 22 maggio la vetrina del Festival Maggio all’infanzia, rassegna organizzata da Fondazione Sat con la direzione artistica di Teresa Ludovico, che nel 2022 festeggia la sua 25esima edizione. Uno speciale anniversario che vedrà di fianco al focus spettacoli in vetrina, tante iniziative dedicate al giovane pubblico, in programma nel mese di maggio tra Bari e Monopoli.

L’organizzazione del festival vede la collaborazione di Teatri di Bari, Italiafestival e EFA - European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label). Si sono aperte a dicembre le candidature alle compagnie teatrali nazionali per proporre il proprio spettacolo – dedicato alla fascia d’eta tra 0 e 14 anni - al Maggio all’infanzia. Ampia come sempre la partecipazione alla call di Fondazione Sat, con oltre 100 proposte presentate, che includevano progetti teatrali di qualità e attenti alle innovazioni e ai nuovi linguaggi. Tra le iniziative messe in campo da Fondazione SAT per lo speciale anniversario, anche un video celebrativo, che sarà realizzato con i contributi di compagnie, operatori, critici, opinion leader e naturalmente del pubblico di giovani e adulti, che hanno permesso al festival di intraprendere questo percorso di successo.

In attesa di reincontrarci a Bari e Monopoli, vi invitiamo a rimanere collegati sui canali social del festival e sul sito www.maggioallinfanza.it, dove sarà pubblicato nelle prossime settimane il ricco programma della manifestazione.