Buoni - Cattivi, nell'ambito del Festival Maggio all'Infanzia l'anteprima nazionale dello spettacolo di Michelangelo Campanale a Monopoli

La Compagnia La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia è grande protagonista del programma della XXVI edizione del Maggio all’Infanzia, il festival diretto da Teresa Ludovico che, per tutto l’arco del mese, porta al centro il grande teatro dedicato alle nuove generazioni attraverso spettacoli, incontri e attività ospitate dai comuni di Bari, Monopoli e Molfetta. Dopo il successo di CENERENTOLA Across the universe, ospitato, lo scorso 21 maggio, nel teatro Kismet di Bari, venerdì 26 maggio sarà la volta dell’anteprima nazionale di BUONI | CATTIVI, regia di Michelangelo Campanale con Ippolito Chiarello.

Appuntamento alle ore 15 nel teatro Mariella di Monopoli (Via Cardinal Marzati 2/1), dove andrà in scena lo spettacolo pensato per un pubblico dagli 8 anni in su, liberamente tratto da Storia di un bambino cattivo. Storia di un bambino buono di Mark Twain. Una produzione tramite la quale si approfondisce il sodalizio artistico tra Michelangelo Campanale e Ippolito Chiarello, entrambi attenti osservatori della realtà – che spesso non coincide con la verità! – sempre alla ricerca di una forma di narrazione tra vissuti veri o immaginati, che dal palcoscenico parlano alle nuove e vecchie generazioni.

Nel buio della mente della vecchiaia, un signore, forse uno scrittore, si aggira con un lumicino tra la gente, tra i mille volti incontrati nella sua vita avventurosa, ancora alla ricerca di qualcosa, di una conferma o di una smentita. Sempre arguto e ironico nel linguaggio, dalle profondità della sua memoria riporta a galla storie e vicende proprie dell’infanzia, a cominciare da una linea di gesso bianca…tracciata da una mano fredda e nodosa…a dividere perfettamente in due una lavagna nera…il destino di tante bambine e bambini…

Intanto, nella stessa giornata del 26 maggio in cui a Monopoli andrà in scena l’anteprima nazionale di BUONI | CATTIVI, la Compagnia La Luna nel Letto, tramite la presenza di Katia Scarimbolo, prenderà parte alla giornata di studi dal titolo “Lo spazio del Possibile – Eugenio Allegri e il teatro come politica culturale dei territori” che si svolgerà nel Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. In occasione di questa partecipazione al seminario, la Compagnia porterà sul panorama teatrale nazionale la propria testimonianza ed esperienza di successo nel campo della valorizzazione degli spazi culturali del territorio attraverso lo stretto legame culturale instaurato, quotidianamente e attraverso più di 30 anni di attività, con la comunità.

BUONI | CATTIVI

Anteprima nazionale

di Michelangelo Campanale

con Ippolito Chiarello

regia e scene Michelangelo Campanale

aiuto regia Antonio Longo

luci Michelangelo Volpe

costumi Maria Pascale

Spettacolo a partire dagli 8 anni di età.

