Il Maggio dei Libri, undici appuntamenti sulla lettura a Castellana Grotte

Dopo l’anteprima di venerdì 12 maggio con “Chi ha paura muore ogni giorno”, letture sulla figura di Giovanni Falcone, al via martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023 il ricco programma de “Il Maggio dei Libri”, iniziativa organizzata da Centro per il Libro e la Lettura e promossa sul territorio da Comune di Castellana Grotte e Servizio Civile Universale Castellana Grotte.

Il Maggio dei Libri promuove il valore pluridimensionale della lettura come strumento per rafforzare la crescita personale in un’ottica di coesione civile, culturale e sociale della comunità. Il Comune di Castellana Grotte ha inteso così allestire un calendario di undici appuntamenti che si estenderà per tutto il mese di maggio e che coinvolgerà le location del Centro Studi Viterbo e della Scuola Interculturale di San Nicola di Genna.

Si comincia martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 9 presso il Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi con gli appuntamenti “Io e le mie emozioni… quelle forti” - Lettura del libro “Il piccolo libro delle emozioni” di Geronimo Stilton e “Storia di un’amicizia tenera e ruggente” - Lettura del libro “Il leone e l’uccellino” di Marianne Dubuc.

A seguire sabato 20 maggio 2023, sempre alle ore 9, presso la Scuola Interculturale di San Nicola di Genna appuntamento con “Genitori efficaci: istruzioni per l’uso” - Lettura del libro “Genitori efficaci” di Tomas Gordon a cura di Aps Grocà e con la presenza del counselor Maurizio Verdolino, facilitatore dell’incontro.

Il Maggio dei Libri proseguirà poi con altri 8 appuntamenti compresi tra lunedì 22 e martedì 30 maggio 2023.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.