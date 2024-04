Il maggio dei libri a Gravina

Per la prima volta, su proposta del Servizio Pubbliche Culturali, accolta con entusiasmo dal Sindaco Fedele Lagreca e dall'Assessore delegato alla pubblica istruzione Felicetta Cilifrese, in collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, il nostro comune partecipa all'iniziativa "Il Maggio dei libri" nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, nota anche come Giornata del libro e delle rose, evento organizzato dall'UNESCO il 23 aprile di ogni anno, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright, alle ore 09:00 in tutte le scuole di Gravina, al suono della campanella, si interromperanno TUTTE le attività e tutti: Dirigenti, collaboratori, docenti e studenti, prenderanno ciascuno il proprio libro e leggeranno, in silenzio, nel posto in cui si trovano, per 5 minuti.

Le scuole che hanno aderito al flas mob sono: