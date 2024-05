8^ edizione ”Maggio Santospiritese”: festa dei palloncini, dei colori e della Mamma

Prezzo non disponibile

Il Comitato Sagre di Santo Spirito da anni è impegnato nella promozione del territorio offrendo l’occasione di mantenere vive le tradizioni popolari e contribuendo alla realizzazione di eventi semplici di svago e sano divertimento. In tale ottica, anche quest'anno, insieme all'associazione “Il lungomare che vorrei” e con la preziosa collaborazione della Parrocchia Spirito Santo di S. Spirito, delle associazioni locali A.C.T.E.S. di S. Spirito, “I Marinai Santo Spirito”, “Le Ali del Sorriso”, dell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” di S. Spirito e del 27^ Circolo Didattico Palese, il comitato organizza il "maggio santospiritese". Giunto alla 8^ edizione, manifestazione popolare per grandi e bambini prevede Domenica 12 maggio (ore 09,30 /13,00) in Corso Garibaldi a S.Spirito “ Festa dei palloncini, dei colori e della Mamma”.

Trattasi di una manifestazione ludico-ricreativa per i più piccoli, con baby dance, giochi, canti, mascotte, teatrino di burattini, bollicine giganti, trucca bimbi e … tanta animazione a cura dei DanzAttori della scuola di ballo “étoile Academie” di Ella Console Pentrelli e delle ragazze del Comitato Sagre vestite a tema.

A tutti i bambini saranno offerti palloncini e un fiore da donare alla propria mamma. I bimbi inoltre potranno dedicare un "pensiero per la mamma", attraverso un disegno, che sarà poi esposto durante tutta la manifestazione. Naturalmente, non mancheranno i dolci di stagione preparati dalle signore del Comitato e lo zucchero filato.

Il momento speciale, tuttavia, arriverà alle ore 11,00 circa: tutti uniti sul Sagrato della Chiesa, alla presenza di Don Fabio, per il lancio festoso dei palloncini( biodegradabili).