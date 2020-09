MAGIA CONTADINA, ERBE, TRANCE E TRADIZIONI POPOLARI ~

convegno ospitato da Orto Fertile a cura di SISSC - Società Italiana Studi degli Stati di Coscienza



Sabato 26 Settembre 2020

dalle ore 16:00 - 20:00

presso Agriturismo La Mandra - Noci (Ba)





Interverranno:



- Antonello Colimberti - antropologo, musicologo

• La tradizione dell'incubatio



- Gilberto Camilla - psicologo, psicanalista, presidente SISSC

• La cura della morte. Riti e costumi dei morenti nella società tradizionale sarda;



- Maurizio Nocera - già docente Università di Lecce, scrittore, antropologo

• Erbe, intrugli e altro nella magica storia del Salento;



- Gianfranco Mele - sociologo, studioso tradizioni popolari

• Afrodisiaci animali e vegetali tra magia e medicina popolare.





A seguire CENA a cura dell’Agriturismo La Mandra

*per intolleranze si prega di specificare al momento della prenotazione



Convegno + Cena 18 euro





Per info e prenotazioni scrivi a ortofertile@gmail.com o 349.3021770



Per questioni organizzative e logistiche le prenotazioni saranno prese ENTRO IL 23 SETTEMBRE



L’evento si terrà con il raggiungimento di un minimo di 20 persone e un massimo di 40❕



L’evento si terrà nel rispetto della normativa anti-Covid.