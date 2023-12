Magie di Natale a Molfetta, musica, teatro, cibo ed eventi per bambini nel centro storico

Prezzo non disponibile

Magie di Natale la seconda edizione del programma natalizio della Proloco di Molfetta dedicato alle tradizioni e pensato per il centro storico, si terrà il 15-16-17 dicembre 2023.

Molfetta, con Magie di Natale ospita un evento che parla di artigianato, musica, teatro, tipicità, pensato per le famiglie, per i bambini e che riporta in vita il centro storico lo fa rivivere e lo illumina.

Magie di Natale trasformerà l’intero Centro Storico di Molfetta, cuore pulsante della città in un palcoscenico di iniziative che rientrano grazie al Patrocinio del Comune di Molfetta nel cartellone natalizio Xmas Emotion, e che gode del supporto di: Famila, Dok, Indeco, Network Contacts e Tecsial.

Visite Guidate gratuite per scoprire e conoscere i portoni storici del nostro centro storico, l’attenzione alle famiglie e ai bambini con la case di Babbo Natale e la casa dei Pupazzi e delle Storie di Natale una novità dell’edizione 2023, e i laboratori e spettacoli teatrali gratuiti in Piazza Amente, la musica in chiave natalizia dei nostri gruppi nelle piazze principali del centro storico(Via Piazza, Piazza Amente, Piazza Municipio), le botteghe aperte e allestite a Natale. La Piazza Municipio sarà il luogo del sorriso, con lo spettacolo teatrale dal titolo “Solo, Solo” di Renato Ciardo, la comicità pugliese che parla delle nostre tradizioni.

L’arte della pittura dei giovani artisti molfettesi nei portoni grazie alla collaborazione con la sezione giovani di Galleria ARTE 54 di Molfetta che ci consentirà di conoscere opere innovative della pittura e della calcografia dal Titolo “Ars Incisoria” di Gabriele Mastropasqua, Gaia Aloisio, Emanuela Carbonara, Cosimo De Stena nel Palazzo Lupis in via Amente 32 mentre nel Portone di Via Amente 14, esporrà anche l’artista Giulio Giancaspro con la sua mostra “Dalle stelle alle stelle”.

Sarà possibile degustare le ricette tipiche della tradizione in tutti i ristoranti aderenti a Magie di Natale, non mancherà lo spazio street food in piazza Amente.

La solidarietà sarà un elemento comune tra i laboratori a cura dei ragazzi della Lega del Filo d ‘Oro sarà possibile sperimentare la realizzazione di piccoli oggetti di artigianato bendati e con Conversazioni dal Mare sarà possibile incontrare centinaia di peluche e un super orso Romeo, ascoltare storie per bambini natalizie e ricevere in dono storie da colorare e leggere nella Casa dei Pupazzi con un’attenzione particolare ai bambini speciali.

Magie di Natale è anche soprattutto musica, alcuni giorni saranno dedicati ai concerti in Piazza Municipio come il 9 dicembre alle ore 20 Cover Pop, un omaggio a Cesare Cremonini, il 23 dicembre alle ore 20 la Cover di Claudio Baglioni con il concerto “Dagli il Via”, il 30 dicembre ore 20 i New Moon la cover di Zucchero Fornaciari.

Di seguito il programma completo della tre giorni a Molfetta.

Per maggiori info: Facebook: Proloco.molfetta – Instagram _proloco.molfetta – prolocomolfetta@libero.it .

Magie di Natale 2023

15-16-17 Dicembre 2023

Centro Storico – Molfetta

Il programma

Venerdì 15 dicembre 2023

Via Piazza e Piazza Municipio Centro Storico

Dalle ore 19 – Performance degli Artisti di strada

Via Piazza – Centro Storico

Dalle ore 20 alle ore 22

Concerto Dysney & Christmas Emotion

Francesco Giancaspro - Pianoforte

Floriana Casiero - Voce

Piazza Amente – Centro Storico

Dalle ore 18 alle ore 20.15

Bambini e teatro in Piazza. Spettacolo e Laboratorio a cura di Arterie Teatro

STORIE DI ELFI

Pronti! Spedizioni in partenza!

Palla di neve e Mary Caramella sono gli aiutanti di Babbo Natale. Nella loro bottega c'è un gran fermento: si producono balocchi, pacchetti, biscotti e dolcetti e fra scherzetti e allegria si preparano all'arrivo della notte più magica che ci sia!

Anno straordinario!

Tutti i bambini del Mondo per Natale hanno richiesto un libro! Ma quali storie si nascondono fra scatole e fiocchetti? In rima, in versi, a pezzetti, disegnati su foglietti scopriremo di Babbo Natale pregi e difetti!

Piazza Amente – Centro Storico - Dalle ore 20.15 alle ore 22.30

Concerto Christmas jazz

ATTOLINI J.E.P. GROUP

Annagiorgia Calafiore - voce

Stefano Attolini - Sassofoni

Francesco Attolini - chitarra

Francesca Oliveto - Basso

Paolo Azzella - Batteria

Piazza Municipio – Centro Storico

Partenza alle ore 19.00

Visite Guidate gratuite nel Centro Storico con Isabella De Pinto

“Nobildonne, cavalieri e notabili nel centro Antico di Molfetta”

Prenotazioni a: prolocoeventimolfetta@gmail.com

Sabato 16 dicembre 2023

Via Piazza - Centro Storico

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Art Duo

Corrado Ribera - Chitarra

Antonella Caccavo - Voce

Piazza Municipio – Centro Storico

Partenza alle ore 19.00

Visite Guidate gratuite nel Centro Storico con Isabella De Pinto

“Nobildonne, cavalieri e notabili nel centro Antico di Molfetta”

Prenotazioni a: prolocoeventimolfetta@gmail.com

Piazza Municipio – Centro Storico

Dalle ore 19 alle ore 20

Concerto dei Recaps

Pop rolls with jazz eggplants

Giovanna Curatola – Voce

Attanasio Mazzone – Batteria

Francesco Paolo Luiso – Tastiere

Francesco Cassano Sassofonista

Piazza Municipio – Centro Storico

Dalle ore 20.30 alle ore 21.30

“Solo Solo” Spettacolo Teatrale di Renato Ciardo

Piazza Amente – Centro Storico

Dalle ore 18 alle ore 20.15

Bambini e teatro in Piazza. Spettacolo e Laboratorio a cura di Arterie Teatro

STORIE DI ELFI

Alla scoperta di Babbo Natale!

Palla di neve e Mary Caramella sono gli aiutanti di Babbo Natale. Nella loro bottega c'è un gran fermento: si producono balocchi, pacchetti, biscotti e dolcetti e fra scherzetti e allegria si preparano all'arrivo della notte più magica che ci sia!

Anno straordinario!

Tutti i bambini del Mondo per Natale hanno richiesto un libro! Ma quali storie si nascondono fra scatole e fiocchetti? In rima, in versi, a pezzetti, disegnati su foglietti scopriremo di Babbo Natale pregi e difetti!





Piazza Amente – Centro Storico

Dalle ore 19.30 alle 22.00

Concerto Feliz Navidad

Terra di Voci Trio

Mariangela Di Capua – Voce

Gaetano De Palma – Chitarra

Leonardo Lospalluti – Mandolino

Domenica 17 dicembre 2023

Via Piazza – Centro Storico

Dalle ore 20 alle ore 22

Concerto In a bluesy mood for soul

Claudia De Candia Voce

Guido Tattoli Chitarra

Piazza Amente – Centro Storico

Dalle Ore 18 alle ore 20

Breeze Young Band a cura delle associazioni A. Dvorak, Santa Cecilia e Musicainsieme

Christmas Time

Dalle ore 20.15 alle ore 21.30

Esamble degli insegnanti delle Scuole di Musica

Piazza Municipio – Centro Storico

Partenza alle ore 19.00

Visite Guidate gratuite nel Centro Storico con Isabella De Pinto

“Nobildonne, cavalieri e notabili nel centro Antico di Molfetta”

Prenotazioni a: prolocoeventimolfetta@gmail.com

Piazza Municipio – Centro Storico

Ore 20

Concerto Minamanti & Only Whitney Houston

Arte nei portoni in collaborazione di Galleria Arte54 Giovani

Esposizione di opere pittoriche dei giovani artisti di Arte54

Ars Incisoria

15-16-17 dicembre 2023

Dalle ore 18 alle ore 21.30

Portone Via Amente 32

Gaia Aloisio

Emanuela Carbonara

Cosimo De Stena

Emanuele Mastropasqua

Pittori nei Portoni

Giulio Giancapsro espone Dalle Stelle alle stelle in Via Amente 14

I Portoni del Natale

I portoni Storici aperti e allestiti

Via Amente 14

Via Morte 28

Via S. Orsola n. 31

La Casa di Babbo Natale con Dj Frog

Dalle ore 17 alle ore 21.30

Via Trescine n.14 – Centro Storico

La Casa dei Pupazzi e Storie di Natale con Conversazioni Dal Mare

15-16-17 dicembre 2023

Dalle ore 17 alle ore 21.30

Via Trescine n. 8-10 - Centro Storico

Visita la nostra casa magica, fotografati con i nostri morbidi pupazzi.

Nei momenti di lettura gruppi di bambini ascolteranno le storie magiche e ti regaleremo una storia da leggere e colorare a casa.

Venerdì 15 dicembre 2023

dalle ore 17 alle ore 19 visita libera

dalle ore 19 alle ore 21 Le storie di Melody con Lonia Lotito

Dalle ore 21 alle ore 21.30 visita libera

Sabato 16 dicembre 2023

dalle ore 17 alle ore 19 visita libera

Dalle ore 19 alle ore 21.30 Le storie di Melody con Lonia Lotito

Dalle ore 21 alle ore 21.30 visita libera

Domenica 17 dicembre 2023

Dalle ore 17 alle ore 19 visita libera

Dalle ore 19 alle ore 21 Le Storie del Natale con Giulia Petruzzella

Dalle ore 21 alle ore 21.30 visita libera

18-19-20-21-22- 23 dicembre 2023

Dalle ore 18 alle ore 21.30 la casa dei pupazzi e delle Storie di Natale rimarrà aperta dal 18 dicembre al 23 dicembre 2023 e si potrà fare la visita libera.

Artigianato in Esposizione

Laboratorio aperto di Enza De Pinto Gioielli

Dalle ore 18 alle ore 20.30

Visita gratuita al laboratorio orafo

Via Piazza n. 42

Artigiani nel Centro Storico

Puglia In Cucina

La Portecedde

Positano

Lo Stregatto

Street Food Piazza Amente

Dalle ore 19 alle 23

Le ricette tipiche nei Ristoranti Aderenti

Baraka

Beer Condicio

Boardes Hells

Cantine Pop

Cin Cin Bar

Cornè

Dentro Le Mura

Fermento Vivo

Guyot

La Chiazzodde

La Fenice Caffè & Bistrot

La Panetteria del Borgo

La Norcineria

Lunatica

Malie

Mezzo Pieno

Quarantagiri

Xo – Maya

SuperSantos

Solidarietà con la Lega del Filo d’Oro di Molfetta

15 Dicembre 2023

Laboratorio gratuito di segnalibri a cura dei ragazzi della Lega del Filo d ‘Oro di Molfetta

Via Morte N. 28 – Palazzo Nesta

Dalle ore 18:30 alle ore 21.00

“RITROVARE LA PAGINA ATTRAVERSO I SENSI”

Solidarietà con la Lega del Filo d’Oro di Molfetta

16 Dicembre 2023

Laboratorio gratuito di pon pon e altro a cura dei ragazzi della Lega del Filo d ‘Oro di Molfetta

Via Morte N. 28– Palazzo Nesta

Dalle ore 18:30 alle ore 21.00

“AVVOLGERE I SENSI”