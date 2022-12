“Il magico Natale dei bambini”, a Conversano Elfi, Mascotte e Trampolieri, spettacoli di magia, clown giocherelloni, pop corn e zucchero filato

Da martedì 13 dicembre a venerdì 5 gennaio nel centro storico di Conversano (BA) si svolgerà “Il magico Natale dei bambini”, iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Conversano che animerà la parte storica del Comune con tante attività scenografiche, di intrattenimento di spettacolo dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie e che renderanno emozionante il periodo natalizio.

Saranno proposte 6 giornate durante le quali, negli orari di apertura pomeridiana e serale dei negozi e delle attività commerciali, in differenti punti del borgo antico, si potranno incontrare Elfi, Mascotte e Trampolieri, si potrà assistere a spettacoli di magia e giocoleria, imbattersi in divertenti clown giocherelloni, degustare pop corn e zucchero filato con carretti itineranti, passando dall’allestimento del grande Igloo del Polo Nord alla casetta della befana e tanto altro. “Il magico Natale dei bambini” vuole essere un volano attrattivo capace di invogliare non solo i cittadini di Conversano ma i tanti residenti dei paesi limitrofi e i numerosi turisti presenti nel territorio, a vivere il centro storico di Conversano.

Insediatosi nella primavera scorsa, con nuove figure esperte, il manager del Distretto Urbano del Commercio, con il suo staff, sta seguendo le varie mansioni che deve svolgere il DUC atte alla riqualificazione del commercio e dei servizi al cittadino. Il “Magico Natale dei bambini”, che si incastra e supporta le già tante numerose iniziative del Comune di Conversano, si aprirà martedì 13 dicembre, dalle ore 17:00 con la presenza di Elfi presso la casa di Babbo Natale e di trampolieri che percorreranno liberamente le vie del centro storico. Stessa programmazione per giovedì 15, dove a movimentare ulteriormente il pomeriggio ci sarà la performance, in programma alle ore 18:00 in corso Domenico Morea, dello spettacolo “Opopò Clown c’è pista per te”, che varrà rappresentato anche in altre giornate ma con performer differenti. Questo ricco programma sarà proposto nuovamente sabato 17 dove oltre agli spettacoli e alle attività performanti come il Magic Comic Bubbles Show e alle mascotte dei personaggi classici Disney che sarà possibile incontrare per le strade del centro storico, sarà allestito un grande Igloo della Stella Polare con carretti che distribuiranno gratuitamente pop corn e zucchero filato a partire dalle ore 18:00. Analoghe attività saranno proposte venerdì 23 e venerdì 30 dicembre. Chiuderà questa serie di appuntamenti la giornata del 5 gennaio, durante la quale sarà allestita, in piazza XX Settembre, la Casa della Befana con la befana che attenderà in visita tutti i bambini.