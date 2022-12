A Molfetta la Casa di Babbo Natale, Street Food, Musica e laboratori di prodotti tipici e solidali

A Molfetta apre la Casa di Babbo Natale e degli Elfi. Dal 16 dicembre sino al 18 dicembre dalle ore 18 in via Trescine nel Centro Storico di Molfetta si potrà incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi iniziativa voluta e organizzata da Dj Frog. Non mancherà lo StreetFood in Piazza Amente dove sarà possibile trovare fritti, caciovallo e dolci tipici, il tutto accompagnato sabato 17 dicembre dalle ore 20.30 dal Concerto Christmas in Jazz del gruppo ATTOLINI J.E.P. GROUP con Annagiorgia Calafiore, Francesco e Stefano ATTOLINI, Francesca Oliveto, Lillo Gabriele, venerdì 16 dicembre ore 21 Piazza Municipio il concerto “Serenata” di musica italiana, domenica 18 Dicembre ore 11.30 Live Sottosuono Piazza Municipio e alle ore 20 il Concerto Tony Sugar New Moon in Piazza Municipio.

Tra le iniziative solidali domenica 18 dicembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 gli ospiti sordociechi e pluriminorati sensoriali della Lega del Filo d'Oro - ONLUS di Molfetta presenteranno un laboratorio di midollino.

Dalle loro mani sapienti vedremo nascere cestini e porta vasi in midollino con intrecci di emozioni che vanno oltre i limiti sensoriali. Condivideremo queste abilità con coloro i quali vorranno cimentarsi e apprendere le fasi della realizzazione di cesti in midollino. L’ appuntamento è nel Palazzo Nesta in via morte 28 dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Per la città vecchia potrete incontrare gli Zampognari transumanti.

Continuano i laboratori Evoil_Lab “Mani in Pasta con le orecchiette a cura Aria di Mare Labs – dalle ore 18 alle ore 20 Via Macina 9 per info 348/2591911 Email: info@ariadimareshop. com

Nel Torrione Passari - Centro per l'arte contemporanea in Via Sant’Orsola n. 9 vi attende La stanza delle Emozioni di Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche con il contributo del Comune di Molfetta e nella Sala dei Templari potrete visitare “Il presepe che ti emoziona” la mostra dei presepi di Emanuele Mastropasqua a cura di Cooperativa FeArt eventi che rientrano nel programma dell’assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta.

A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare il Teatro Dei Cipis vi aspettano sino all’8 gennaio con una mostra dedicata alle fiabe presso la Chiesa della Morte (tutti i giorni dalle 18 alle 21, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13) con ingresso libero. Nella giornata del 18 dicembre alle ore 18.00 le fiabe prenderanno vita con il teatranimazione. In questo caso è necessaria la prenotazione al 347575843, evento che rientra nel programma dell’assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta.

La casa di Babbo Natale e la Casa degli Elfi a cura di Dj Frog

16-17-18 dicembre 2022

23-24-25 dicembre 2022

Vi Trescine

Dalle ore 18

Centro Storico

Molfetta

Il Ritratto solidale

Dal 2 dicembre al 7 gennaio

In via forno 11

Dalle ore 11-13 e dalle 19 alle 21.30

Associazione Fotografi Molfetta

Realizza il ritratto solidale

Con una donazione potrete farvi ritrarre da fotografi professionisti su 20x30 il ricavato sarà devoluto alla Lega Del Filo D'oro Molfetta

D’oro

Aria di Mare Labs – dalle ore 18 alle ore 20

16-17-18 dicembre 2022

Mani in Pasta con le orecchiette

Via Macina 9

Centro Storico

Molfetta

Per informazioni: 348/2591911

Email: info@ariadimareshop.com

Esposizione giochi e laboratori natalizi

POSTA DI NATALE – Spedisci la tua letterina a cura di Aiccos Onlus

Dal 19 al 23 Dicembre 2022

Dalle 17:00 alle 22:00

Corso Dante 1/C

Aria di Mare Labs – dalle ore 18 alle ore 20

20-21-22 dicembre 2022

Riciclo creativo qui non si butta via niente

Laboratori di educazione alimentare per i bambini

volti a far conoscere le nostre tradizioni ai più piccoli, che metteranno le “mani in pasta” imparando a realizzare ricette e altro

Via Macina 9

Centro Storico

Molfetta

Per informazioni: 348/2591911

Email: info@ariadimareshop.com

Musica di Natale

17 dicembre 2022 - Piazza Amente - ore 20.00

Concerto Christmas in Jazz

ATTOLINI J.E.P. GROUP Con Annagiorgia Calafiore, Francesco e Stefano ATTOLINI, Francesca Oliveto, Lillo Gabriele

Centro storico

Molfetta

18 dicembre 2022 Via Piazza - Dalle Ore 10 alle ore 13

Zampognari transumanti

Suoneranno Vito Mastrapasqua e Matteo Stringaro

Centro storico

Molfetta

18 Dicembre 2022- Piazza Municpio – Ore 11.30

Live Sottosuono Piazza Municipio

18 Dicembre 2022 - ore 18.00

IL PIFFERIAIO MAGICO ! Chiesetta della Morte!

Ingresso libero con presentazione obbligatoria al 3475758439

Teatro Dei Cipis e Comune di Molfetta

Domenica 18 Dicembre ,dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Intreccio di emozioni

Gli ospiti sordociechi e pluriminorati sensoriali della Lega del Filo d'Oro - ONLUS di Molfetta presenteranno un laboratorio di midollino.

Dalle loro mani sapienti vedremo nascere cestini e porta vasi in midollino con intrecci di emozioni che vanno oltre i limiti sensoriali.

Condivideremo queste abilità con coloro i quali vorranno cimentarsi e apprendere le fasi della realizzazione di cesti in midollino.

Per l’occasione verrà allestita una bancarella con manufatti creati dagli ospiti della Lega del filo d’oro di Molfetta per ricordarci che : “È L’AMORE CHE CI lega A NATALE PIÙ CHE MAI”.

Appuntamento è nel Palazzo Nesta in via Morte n. 28 dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Domenica 18 Dicembre 2022 – Piazza Municipio- ore 20

Concerto Tony Sugar New Moon

Domenica 18 dicembre 2022 ore 18.00

Visite guidate nel centro storico

I presepi e i portoni storici

con Naturalia La Citta' dei Bambini e Cartamania

Per Informazioni 349.572 0833 – 3497935091

Martedì 20 dicembre 2022

Ore 19:00 – 21.00

Corso Dante 1/C

BABBO NATALE A MOLFETTA

Scatta e ritira la tua foto con Babbo Natale!

21 Dicembre 2022 - Piazza Municipio - Ore 19.30

Concerto di Natale del Coro dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti

Centro storico

Molfetta

23 Dicembre 2022 - Piazza Municipio - Ore 20.00

Christmas Band Santa Famiglia

Centro Storico

Molfetta

26 Dicembre 2022 - Piazza Municipio - Ore 20.30

Eirene Gruppo Canoro

Concerto

Centro Storico

Molfetta

Arte Natale

Biagio Piano, artista leccese

Realizza Sculture in pietra leccese

Laboratorio di lavorazione della pietra bianca e si possono acquistare complementi d’arredo, sculture, oggettistica, vasi, volti idee natalizie in bianca pietra leccese

Dal 2 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Sabato e domenica compresi

Dalle ore 10.00 alle 13.00

Dalle ore 16.30 alle 20.30

Via Piazza n.34 angolo via macina 1

Centro storico

Molfetta

Associazione Appoggiati a Me

Realizzazione di oggettistica, artigianato

Dalle ore alle ore

Via Termiti 29-31

Centro Storico

Molfetta

Associazione speleologica Gruppo Grotte Melphicta Kalipe

Via Forno 7

Dalle ore alle ore 18 dal Giovedì alla Domenica

Mostra dedicata ai bambini

Centro storico

Molfetta

I Portoni del Natale

Nel centro storico i portoni dei bed and breakfast saranno allestiti a Natale per #MagiediNatale