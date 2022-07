Magna Grecia Awards, ospiti Vittorio Sgarbi, Albano, Andrea Costa, Francesco Broccolo e Marco Frittella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Gioia del Colle

Ultime quattro serate del Magna Grecia Awards & Fest 2022 tra Gioia del Colle (Bari) e Massafra (Taranto) che si chiuderà il 31 luglio con un palinsesto ricco di contenuti con ospiti sempre diversi e l’attenzione particolarmente rivolta al tema della saluta, in ogni sua forma, e alla vita per preservarla il più a lungo possibile.

Non mancheranno momenti d’intrattenimento e svago a occasioni di confronto e approfondimento. Ogni serata si tratteranno tematiche di grande interesse e attualità, dal lavoro alla giustizia, dalla sanità all'economia, fino al digitale e allo sviluppo economico, e si vedrà la presenza di esponenti illustri del mondo del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria, della politica e dello spettacolo, accanto ai quali non mancheranno le istituzioni locali.

Giovedì 28 luglio a Gioia del Colle, in collaborazione con Lions Club Gioia dell’host Terra dei Peucezi al Chiostro del Palazzo Comunale alle ore 18.00, il Prof. Vittorio Sgarbi presenterà il suo libro dal titolo “Raffaello un dio mortale”.

A seguire, alle ore 20.30 in piazza Teatro Rossini, sempre a Gioia del Colle, si terrà la serata evento “Il Sud. La sfida del PNRR” dove interverranno il dott. Luciano Monti- docente Politiche UE LUISS e tavolo tecnico PNRR del Governo Draghi, dott. Stefano Cianciotta Economista presidente Osservatorio Nazionale Infrastrutture, la dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio-direttrice Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia, Fabio Dragoni- giornalista nel campo economico, Sara Manfuso-giornalista, il dott. Cesare De Palma- presidente sezione meccanica elettrica ed elettronica Confindustria ed infine il dott. Angelo Antresini-imprenditore.

Il 29 luglio, alle ore 20.30 ai SS. Medici, Massafra (Taranto) Vira Carbone, conduttrice rai presenterà il suo libro “Il grande libro della longevità”. Nella seconda parte della serata il dibattito si sposterà su: Dritti al cuore, politiche sociali per tornare alla normalità. Interverranno: Andrea Catizone avvocato familiarista e responsabile Osservatorio sulle famiglie di Federconsumatori, Eliana Alessandrucci Presidente Colap, Marco Frittella Direttore Rai Libri, Massimo Ciccozzi Responsabile dell’Unità di Statistica Medica ed Epidemologica Molecolare Campus Biomedico Roma, Roberto Arditti Direttore Formiche.net, Stefano Cionciotta Economista Presidente Osservatorio Nazionale Infrastrutture, Dottor Agostino Zaurito Ambassador di MGA. Nell’ultima parte della serata Marco Frittella presenterà il suo libro “L’oro d’Italia”.

Il 30 luglio, a Massafra, alle ore 20.30 prenderà vita un talk sull’ambiente con la partecipazione di: Andrea Costa, Sottosegretario Ministero della Salute, Nino Cartabelotta, Presidente fondazione Gimbe, Chiara Daina giornalista del Corriere della Sera, Prisco Piscitelli Vice Presidente Sima, Francesco Broccolo Docente di Microbiologia e Virologia Clinica presso l’Università Milano-Bicocca, Luna Kappler Docente di Earth presso la Luiss Guido Carli, Tommaso Dumontel Presidente di LabGov.City, Dottor Agostino Zaurito Ambassador di MGA, Marco Bianchi chef esperto di spreco alimentare. A seguire, verrà presentato il libro di Marco Bianchi. “Viaggi nel corpo umano tra scienza e ricette”.

Il 31 luglio, si torna a Gioia del Colle, con il grande evento di chiusura del Fest nel castello Normanno-Svevo. Alle ore 20.30 Daniele Capezzone presenterà il libro: “Per una nuova destra”. A seguire il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa sarà il protagonista di una lunga intervista. A seguire, si cambierà argomento trattando l’informazione e le fake news con la partecipazione di Davide Desario direttore di Leggo, Ruben Razzante Docente di Diritto dell’informazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Domenico Colotta Presidente Assocomunicatori, Francesco Broccolo Docente di Microbiologia e Virologia Clinica presso l’Università Milano-Bicocca, Andrea Imperiale Presidente di Auditel, Daniele Bocciolini Avvocato penalista. A conclusione della serata, Marina Rei si racconterà.

A seguire Albano Carrisi si racconterà in una lunga intervista e Francesca Manzini presenterà il suo ultimo libro: “Stay Manza”.

Il Magna Grecia Awards & Fest è un progetto culturale nato dal premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

E’ motivo di grande orgoglio che la Regione Puglia, l’Agenzia di PugliaPromozione, l’Assessorato del Turismo, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia; abbiano creduto in un progetto che dopo 25 anni abbia voluto trasformarsi in un grande Fest. Grazie ai finanziamenti a valere sui fondi POR PUGLIA FESR 2014-2020 AsseVI.VIII; nell’ambito dell’Open Call a cura del Dipartimento, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e di Puglia Promozione, l’Agenzia Regionale del Turismo (A.Re.T.). Ad accompagnare, le serate del Fest, una madrina e un padrino d’eccezione: Aurora Ruffino e Fabio Mancini.