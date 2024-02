“Il Mago Di Oz Nel Paese delle Meraviglie” al Teatro Casa di Pulcinella

Apparizioni, Sparizioni, Riapparizioni impossibili, la "magia" di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore….

Sabato 10 e domenica 11 febbraio ore 18.00 presso il Teatro Casa di Pulcinella “Il Mago Di Oz Nel Paese delle Meraviglie” di e con Oscar Strizzi, uno spettacolo di Teatro e Illusionismo.

Oscar Strizzi e un attore illusionista performer. Il suo genere di spettacolo, tra poetico, magico, e surreale, conduce in un mondo diverso ed affascinante; riuscendo a coinvolgere persone di ogni età e provenienza. Si e esibito in numerosi palchi nazionali ed internazionali! E' stato protagonista in numerosi Festival della Magia e si è esibito per il regista David Lynch. Nel 2016 ha lavorato per il circo più famoso del mondo: “Le Cirque Du Soleil”. Attualmente è in giro per L’Italia e l'estero con i suoi spettacoli.

Il Mago di Oz nel paese delle Meraviglie è uno spettacolo di arte varia adatto a tutte le età. La scena diventa il luogo dell'illusione e della fantasia: un tavolo luminoso, dei granelli di sabbia e lo spettatore si ritroverà travolto in un viaggio tra le meraviglie del mondo. E' un magico viaggio dove l'attore si fonde con la musica, dove l'invisibile diventa visibile e i sogni si avverano. Strani oggetti prendono vita, il buio scende, ed è così che il fondale si trasforma aprendo lo scenario al mondo delle ombre cinesi, dove ognuno di noi potrà ritornare bambino. Le mani di Oscar, la luce della luna, daranno vita ad uno spettacolo incredibile!

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento.

Infotel.080 534 4660