Tre giorni di magia al Castello di Babbo Natale: 8,9 e 10 dicembre arriva Magolandia

Preparatevi a vivere una straordinaria avventura tra l’atmosfera natalizia e le misteriose stanze del Castello, dove sarete circondati da uno staff magico!

Magolandia al Castello di Babbo Natale

Il Natale come non l’avete mai vissuto!

A dicembre, non perdete l’opportunità di immergervi nella Magia del Natale e nell’incanto della Scuola di Magia, tutto nello stesso luogo: nel suggestivo Castello Marchione (BA), potrete vivere le emozioni di Magolandia, immersi nella magica atmosfera natalizia.

Una giornata di attività rivolte a grandi e piccini, dove tutta la famiglia potrà tuffarsi nelle atmosfere più accoglienti dell’anno!

Programma e attività

Esplorate il Castello Marchione: immersi nell’atmosfera natalizia, il castello offre un scenario fiabesco dove incontrerete folletti, elfi, il Grinch e molti altri personaggi magici pronti a rendere ogni istante indimenticabile.

Scuola di Magia di Potter:

Partecipate a magiche performance nella Scuola di Magia di Potter, dove i bambini non solo assisteranno a incantesimi spettacolari, ma impareranno anche trucchi magici per incantare i loro amichetti. Un’opportunità straordinaria per far crescere la magia dentro di loro.

Regno di Ghiaccio Frozen:

Intrattenetevi nel Regno di Ghiaccio Frozen, dove la Regina e i suoi amici condividono giochi interattivi e si prestano a selfie indimenticabili. Una vera e propria immersione nel mondo di Frozen, perfetta per i fan di tutte le età.

Tombolata a Premi e Incontro con Babbo Natale:

Le mammanoel di Babbo Natale organizzeranno una coinvolgente tombolata a premi, regalando momenti di gioia e sorprese. Successivamente, Babbo Natale vi accoglierà sul suo trono regale, prendendo in consegna le letterine dei bambini. Un incontro magico che lascerà un segno indelebile nei cuori di tutti.

Baby Dance Finale:

Il culmine dell’evento è la spettacolare baby dance conclusiva. I bambini balleranno al ritmo di allegre melodie, mentre gli adulti riscopriranno la sensazione di tornare fanciulli, creando così un legame unico tra generazioni.

Orari e biglietti

- Turno 1: dalle 10.15 alle 11.30

- Turno 2: dalle 12.00 alle 13.15

- Turno 3: dalle 14.30 alle 15.45

- Turno 4: dalle 16.15 alle 17.30

- Turno 5: dalle 18.00 alle 19.15

Biglietti

L’accesso a MAGOLANDIA è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso!

- Prezzo bambini (da 0 a 3 anni) : 0,00 € GRATIS

- Prezzo bambini (più grandi di 3 anni) : 20,00 €

- Prezzo adulti (l’esperienza è assolutamente adatta ad adulti appassionati e/o genitori) : 20,00 €

Magolandia al Castello di Babbo Natale: dove la Magia del Natale prende vita! Non perderti questa incredibile esperienza di storia e magia

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di creare ricordi indelebili con la vostra famiglia a Magolandia al Castello di Babbo Natale, dove la magia del Natale prende vita in ogni angolo.