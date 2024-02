Mai dire Goku” festa cartoon al Demodè

Sabato 3 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà il party-format “Mai dire Goku” festa cartoon che sta proponendo eventi in tutta Italia, a ritmo dei più apprezzati animati degli anni 2000 e dei grandi classici, proposti da Tj Unicorno e dalla band Cda.

Creato nella Capitale nel 2023, questo show mette insieme musica, animazione, costumi e video che supporta la prima con spezzoni dei cartoni animati, testi delle canzoni, proponendo un’esperienza varia e coinvolgente. Numerose sono le date già svoltesi nelle principali città italiane, come Milano e Roma e tante altre sono in programma tra Napoli, Modena, Treviso e altre ancora.

Matteo Mancuso in voce, Lorenzo Cicerchia alla chitarra, David Cherubini al basso e Simone Tomei alla batteria compongono la band, in attività da circa dieci anni, che all’interno del party “Mai dire Goku” sarà impegnata nella parte centrale. Prima e dopo il live sarà impegnato Tj Unicorno con le sue selezioni musicali. Nella parte iniziale ci sarà il warm up, che servirà per riscaldare il dacncefloor e nella seconda, dopo la band, ci sarà una carrellata di grandi successi cartoon e non tutti da ballare.

Fondamentale nello show è la parte visiva, in quanto oltre alla musica vengono proposti anche video sincronizzati, con immagini dei cartoni, testi e scene divertenti, volti a coinvolgere maggiormente i presenti e rendendo tutto più vario.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00