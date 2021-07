'Mai visti'– Quattro serate dedicate al grande cinema internazionale, una selezione di film mai proiettati all'Arena Quattro Palme

MAI VISTI è la rassegna dedicata al grande cinema internazionale che spesso non trova adeguato spazio nella programmazione italiana. Film appassionanti, rocamboleschi, commoventi e sempre intensi, diretti dalle più interessanti firme del panorama mondiale.

Realizzata dall’associazione Utòpia 2100, in collaborazione col Multicinema Galleria e l’associazione Pool, MAI VISTI ha avuto una prima edizione realizzata nel novembre 2019, con un significativi riscontro di pubblico. Oggi, con la riapertura delle sale dopo l'emergenza Covid, la rassegna torna per realizzare una nuova proposta cinematografica alternativa a quella “da cassetta”, con lungometraggi mai proiettati a Bari e che solitamente trovano spazio nei migliori festival internazionali. La rassegna vuole dunque proporre una risposta all'omologazione della distribuzione cinematografica, spesso appiattita sulle proposte per il grande pubblico e poco incline a scommettere su titoli di alto culturale e artistico. Con questa mission l'associazione Utòpia 2100 ha realizzato una selezione avventurosa, che intreccia stilemi e codici linguistici, passando agevolmente dal thriller al noir per arrivare alla distopia, oltrepassando i limiti di genere per proporre una collezione di film affascinanti e memorabili.

I film sono stati selezionati da Enzo Augusto e Angelo Ceglie che li presenteranno insieme a critici e appassionati di cinema.

La prima pellicola della seconda edizione di MAI VISTI è "Una Intima Convinzione", il lungometraggio drammatico di Antoine Raimbault che sarà proiettato in Arena 4 Palme (all'interno del Multicinema Galleria di Bari) giovedì 8 luglio alle ore 21,00. Costo biglietto unico 5 euro (infotel: 080.521.45.63).



PROGRAMMA

Orario proiezione: 21.00

Biglietto singola proiezione: 5,00€



Giovedì 8 Luglio

UNA INTIMA CONVINZIONE

di Antoine Raimbault



Un uomo viene condannato per l'omicidio della moglie, ma una giurata donna è convinta della sua innocenza e diventa ossessionata dal tentativo di ottenere il suo rilascio dalla prigione



Giovedì 15 Luglio

NUEVO ORDEN

di Michel Franco



Città del Messico, 2021: il divario tra classi sociali si fa sempre più marcato. Un matrimonio dell'alta società viene interrotto da un gruppo di rivoltosi armati e violenti, parte di una più ampia sommossa dei meno abbienti, che prendono in ostaggio i partecipanti. L'esercito messicano sfrutta il disordine causato dalle rivolte per instaurare una dittatura militare nel paese.



Giovedì 22 Luglio

GALVESTON

di Mèlanie Laurent



Roy è un criminale che si fa beffe dei sicari della mafia e che viene ingannato dal suo potente capo. Ben presto, si ritrova in fuga con una giovane donna e sua figlia mentre cercano rifugio a Galveston, in Texas.



Giovedì 29 Luglio

GLORIA MUNDI

di Robert Guédiguian



Mathilda e Nicolas vivono a Marsiglia ed è appena nata la loro figlia, Gloria. Nonostante il periodo economico disastroso, sono tutti gioiosi di accogliere la nuova arrivata, anche il padre di Mathilda, che è appena uscito di prigione.





