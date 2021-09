Mal di settembre, festival di fine estate

Una nuova rassegna di musica indipendente per consolare dal mal di settembre che segna la fine dell’estate nel capoluogo pugliese. Il festival prevede tre serate ricche di musica e di una dolce malinconia, la combinazione perfetta per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno.



Ad alternarsi sui palchi di Spazio13 a Bari, nei tristi venerdì di settembre, Molla, cantautore e produttore barese al suo quarto album "Giovani Dentro" di freschissima uscita con INRI, Cecilia, anima R'nB di ritorno da esperienze internazionali cresciuta in un viaggio senza fine fra il soul e il cantautorato italiano; infine l’indie-pop invernale ma dal sound internazionale di Gigante che porterà per la prima volta a Bari il suo ultimo album “Buonanotte”. In apertura Luigi, Al Verde e tante altre sorprese.



La realtà di Spazio13, nata per garantire un luogo in cui tutti possano sentirsi ascoltati e rappresentati, dopo il successo dell’AFA Fest promosso nel mese di Luglio, permette una nuova occasione di festeggiamenti e condivisione, in cui ancora una volta è la musica a fare da protagonista.



Il festival è promosso dal Comune di Bari con il bando “URBIS” misura del PON Città Metropolitane 2014/20. Fra i partner del festival: Fluid!, Spazio13, Associazione Cuenzo e SPAZIO dischi.



PROGRAMMA:



10/9 - MOLLA + AL VERDE



17/9 - CECILIA



24/9 - GIGANTE + LUIGI



h21 - CORTILE SPAZIO13 - 8 Via Colonnello de Cristoforis - Bari



GREEN PASS OBBLIGATORIO

