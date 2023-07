Acquasumarte a Mamaluna

Un altro MAMALUNA ON STAGE quello di Giovedì 27 luglio con gli ACQUASUMARTE, una band libera dai condizionamenti, che ritrova il proprio stile, quello di chi ama suonare senza etichette

addosso. Un inedito live elettroacustico da godersi nel nostro giardino sul mare.



START H 22.00

Ingresso libero con pagamento del parcheggio

Non è necessaria prenotazione



ACQUASIMARTE nasce a Monopoli (Bari) nel 2007 dal desiderio del musicista Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana.

Nel 2010, registra la prima demo con 2 inediti e nel 2011, con la collaborazione di Giorgio Spada, registra 5 inediti e pubblica, in edizione limitata, l'album “Appena in tempo”.

Nel 2012 il brano "Avevo quindici anni" viene inserito nella compilation MEID IN PUGLIA, progetto del MEI volto alla valorizzazione delle giovani realta? musicali regionali emergenti del nostro Paese e viene trasmesso durante il programma radiofonico DEMO L'Acchiappatalenti di Michael Pergolani e Renato Marengo in onda su Rai Radio1.

Nel 2012 il brano "Migliore di nessuno" viene inserito nella compilation degli artisti finalisti del concorso MEI Superstage dedicato alle band emergenti e presentata in occasione del MEI Supersound di Faenza.

Nel 2012, partecipa alla campagna crowdfunding del Gruppo FARFA - Cinema Sociale Pugliese musicando, con i brani "Migliore di nessuno" e "Ovunque vai", il video-documentario "Campo Libera Tutti" di Genuino Clandestino in Puglia.

Nel 2013, accede al progetto I MAKE ACADEMY e partecipa presso i laboratori urbani g.lan di Alberobello al workshop di arrangiamento e pre-produzione in sala prove con i Deproducers: Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Max Casacci.

Nel 2013, sempre con la collaborazione di Spada, registra 11 brani di cui 6 nuovi e nel 2014 pubblica, in edizione limitata e numerata a mano, l'album “Torniamo presto”.



Nel 2018, a distanza di quattro anni dall'album “Torniamo presto”, pubblica l'album "VIVERE NON SI PUO'" e nel 2019 l'album "VITA D'ARTISTA" con il supporto di Dischi Uappissimi: 14 nuovi inediti, registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, che si avvalorano delle collaborazioni di Renzo Rubino, Carmine Tundo, Bale Bulatovic, Giorgio Spada, Sebastiano Lillo, Ronny Gigante, Luciano D'Arienzo e Valentino Fanizza.