Mamamma: La festa dei bambini? Vi aspettiamo il 7 Luglio per la festa dei bambini e delle bambine per inaugurare l’estate a Ma:mamma! Dalle ore 18:00 nel parco di Torre Pietre Rosse a Giovinazzo. Cosa Vi aspetta? Cinema all’aperto, letture animate, spettacoli, giochi rurali e… panzerotti pugliesi. ECCO IL PROGRAMMA: Ore 18:00 apertura parco, accoglienza con trampoliere e bolle di sapone. Ore 19:00 spettacolo e letture animate e giochi per inventare con i bambini Ore 20:30 cinema d’animazione all’aperto! Preparate i pop corn! Durante l’evento ci sarà un punto beverage e food con i panzerotti di zia Giusy fritti sul momento! In sede sarà possibile acquistare Panzerotti e ciambelle dolci. COSA PORTARE? Telo, piccole sdraio. Consigliamo abiti comodo e spray anti zanzare INFO Parcheggio gratuito Contributo per accesso al parco ?? 10€ a persona ?? Gratuito per bimbi fino ai due anni ?? INFO e PRENOTAZIONI al numero whatsapp 3773987684 Il contributo sarà versato in anticipo per evitare le file seguendo il seguente link di eventbrite: https://mamammalafestadeibambini.eventbrite.it Non è possibile introdurre bevande, cibo e oggetti in vetro. Ci troviamo qui: https://goo.gl/maps/kXhBCeFNhYnEXav67 VI ASPETTIAMO!