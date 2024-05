Lo scrittore Daniele Mencarelli ospite a Monopoli dei Presìdi del Libro

Prezzo non disponibile

Dopo il successo della serie televisiva tratta dal suo romanzo Tutto chiede salvezza, e dopo la sua definitiva affermazione come voce di spicco della narrativa italiana, Mencarelli torna al suo primo amore, la poesia: ''Senza non vivo, è la lingua più appuntita e affamata'', ''Perché è il ponte che ogni giorno mi porta dalla parola alla realtà, e viceversa. Perché mi ricorda e mi riporta alla mia natura, fatta di amore e dolore, delizia e morte''.

Lo scrittore romano torna gradito ospite in Puglia, toccando quattro province, per incontrare i lettori del suo ultimo lavoro: Degli amanti non degli eroi (Mondadori, 2024).

Già dal titolo si intravedono i due percorsi narrativi in versi, i due poemetti al contempo complementari e contrastanti: la pars costruens è rappresentata dalla Storia d’amore tra gli adolescenti Gabriele e Anna - un testo che Mencarelli ripropone, pur avendolo trasformato da Pordenonelegge 2015, poiché vi è molto legato - il racconto dell’amore nella sua dismisura. Segue poi la pars destruens, l’inedito Lux Hotel: nell’albergo di lusso tre loschi figuri dai nomi mitici consumano una mortale partita a poker, sanguinosa e autodistruttiva.

Mercoledì 15 maggio, Museo Diocesano (via Cattedrale), ore 18 – Monopoli (BA)