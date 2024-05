Mandelbaum gate - perché e come si fa la guerra?

Aoidos creAzione Teatrale presenta una performance che avvolge lo spettatore e lo immerge in uno spazio emozionale dove la guerra non sembra più così lontana.

Performance Art significa esplorare differenti circostanze, usare azioni e movimenti per stimolare idee, concetti, sollevare problemi, NON dare intrattenimento rilassante, anzi piuttosto disturbare. La Performance Art è un atto sociale durante il quale il Performer crea, in presenza di spettatori/testimoni, uno spazio con una dimensione corporea e multi-sensoriale. Durante questa interazione lo spazio si trasfigura in una visione condivisa. Dall’emozione nasce la riflessione:

PERCHÉ E COME SI FA LA GUERRA?



Performers-in-action:

Anna - Valerio

Drammaturgia e regia: Anna



La maggior parte dei testi sono presi da media internazionali, a cui si aggiungono brevi estratti dal romanzo "Mandelbaum Gate" di Muriel Spark.