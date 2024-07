Sabato 6 Luglio ore 19.45 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "Manduria la città Messapica". Manduria fu un'antichissima ed importante città messapica, sotto le sue mura trovò la morte Archidamo re di Sparta chiamato dai Tarantini.

Molto interessante è il centro storico caratterizzato da stretti vicoletti e numerosi edifici d'epoca. La visita guidata avrà inizio da Piazza Garibaldi dove ammireremo la mole possente del Palazzo degli Imperiali per poi proseguire verso il ghetto degli Ebrei (è ancora visibile la sinagoga), la cattedrale e il "balcone dello sbadiglio". Proseguendo in corso XX Settembre ci fermeremo nelle chiese settecentesche di San Leonardo e Santa Maria di Costantinopoli per raggiungere infine il Calvario, un singolare monumento realizzato con frammenti di ceramiche, maioliche e porcellane di varie epoche.

_______________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: Piazza G. Garibaldi (Manduria)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.