I Måneskin in concerto al Palaflorio di Bari

I Måneskin, dopo aver debuttato al #1 nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano “The Loneliest” - nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita - annunciano le speciali date-evento negli stadi.

La band sarà a Bari in concerto al Palaflorio il 31/03/2023, 21:00.

La band ha inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con “Beggin’”, due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best Italian Artist”. Anche la colonna sonora originale del film ELVIS, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”, è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.

Info biglietti