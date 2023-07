Venerdì 28 ore 17.30 “Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto” Il Parco Archeologico di Siponto custodisce la Basilica dedicata a Santa Maria Maggiore in stile romanico pugliese e la Basilica in rete metallica realizzata dall’artista Edoardo Tresoldi che riproduce l’antica Basilica Paleocristiana. Quest’ultima, nel 2016, ha vinto il premio Francovich dedicato ai luoghi che riescono a comunicare l’archeologia ai non addetti ai lavori nel migliore dei modi. Dopo la visita al Parco ci sposteremo alla volta di Manfredonia, la città fondata da Manfredi di Svevia, figlio dell’Imperatore Federico II. Accompagnati da un ottimo gelato artigianale faremo una passeggiata nelle vie cittadine apprezzando il Castello che si erge maestoso sulla costa di Manfredonia e andando alla ricerca di elementi storici e degni di nota.

A conclusione sarà possibile trattenersi in città per cena o per una piacevole passeggiata sul lungomare.

__________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Passeggiata urbana. Durata: circa 3 ore.

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività e il raduno del gruppo completo procederemo con la

passeggiata urbana.

• Costo biglietto Parco: 5€ + 3€ gelato + eventuale parcheggio se proprio non dovessimo trovarlo gratuito ___________________________________________

Costo 10€ per la visita guidata + 5€ di biglietto al parco archeologico (I MINORI PAGANO IL RIDOTTO DI 5€ PER LA VISITA GUIDATA)

Punto d’incontro: Parco Archeologico di Siponto https://maps.app.goo.gl/7Cei89p8TLMfCaBy9



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome