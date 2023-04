Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 08/04 ore 17.30 “Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto” Fatto costruire da Manfredi di Svevia, figlio dell’Imperatore Federico II, il Castello si erge maestoso sulla costa di Manfredonia e ha subito diversi interventi nel corso del tempo. Lo apprezzeremo dall’esterno prima di percorrere le strade cittadine alla ricerca di elementi storici e degni di nota. Il Parco Archeologico di Siponto custodisce la Basilica dedicata a Santa Maria Maggiore in stile romanico pugliese e la Basilica in rete metallica realizzata dall’artista Edoardo Tresoldi che riproduce l’antica Basilica Paleocristiana.

Costo 10€ per la visita guidata + 3€ di biglietto al parco archeologico (I MINORI PAGANO IL RIDOTTO DI 5€)

Punto d’incontro: Parco Archeologico di Siponto https://maps.app.goo.gl/7Cei89p8TLMfCaBy9



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome