A Valenzano arriva "Mangia Re-sponsalmente", il Festival del cibo e dell'antimafia

Si può parlare di antimafia sociale attraverso un prodotto tipico del territorio? Si possono annodare fili di socialità con una classica "allontanatrice sociale" come la cipolla? Lo scopriremo insieme il 3 maggio a Valenzano. Quel giorno infatti si svolgerà la prima edizione di "Mangia Re-sponsalmente", il Festival del cibo e dell'antimafia sociale promosso da Cooperativa Sociale Semi di Vita, L'Arcipelago APS - Circolo Arci di Valenzano e Presidio di Libera "Nicola Ruffo" di Valenzano, con il gratuito patrocinio del

Comune di Valenzano. Grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali della zona, sarà animato il tratto di via Capurso

dall'angolo con via Bari all'angolo con largo Plebiscito. Previsti momenti di riflessione, con incontri letterari, la presentazione dei risultati di un laboratorio di Libera con alunne e alunni di una scuola primaria, una mostra di foto dedicata all'esperienza dei terreni

confiscati. La serata sarà vivacizzata da un dj set e dalla presenza di artisti di strada e sarà occasione per parlare di cibo come strumento di socialità e riscatto.

Non solo sarà possibile degustare il calzone di cipolla secondo la ricetta valenzanese, insieme ad altri prodotti del territorio, ma si svolgerà una vera e propria gara per il miglior calzone di cipolla. La cipolla sponsale sarà quindi occasione di testimonianza dell'esperienza di Semi di Vita, che a Valenzano gestisce 26 ettari di terreni confiscati alla mafia.

Questo il programma della manifestazione Mangia Re-sponsalmente Festival del cibo e dell’antimafia sociale:

Valenzano - Venerdì 3 maggio 2024 Via Capurso (dall'angolo con via Bari all'angolo con largo Plebiscito)

- Ore 18.00. Giancarlo Visitilli e la sua scuola popolare - Dell'amore e di altre storie. Ragazzi di vita nel mare tempestoso. Promosso in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Capozzi Galilei

- Ore 19.45. Presentazione del libro "La Camorra di Bari. A piedi nudi per la città", di Domenico Mortellaro e Francesco Minervini. Con l’autore, Domenico Mortellaro, criminologo ed esperto di sociologia del crimine e della devianza. Modera Lino Castrovilli, consulente in comunicazione

- A partire dalle ore 21.00. Gara per il miglior calzone di cipolla secondo la ricetta valenzanese