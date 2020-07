Manhattan NYC paragonata a Molfetta: w le vacanze pugliesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Molfetta protagonista nel programma "Vacanze Pugliesi" condotto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (Tota&Tata) grazie a Roberto Pansini. Ama profondamente la sua Molfetta che porta nel cuore, ma allo stesso modo ama trasmettere l'amore per la sua città d'origine agli emigranti. Parliamo di Roberto Pansini che ha fatto una "ospitata" in qualità di Consigliere del CGPM Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo della Regione Puglia nel programma di Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo dedicato alla promozione della nostra regione Puglia e chiamato "Vacanze Pugliesi". Pansini che, da quasi 20 anni, mantiene i contatti con tutte le comunità di pugliesi nel mondo, è Presidente dell'Associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I Love Molfetta, è anche delegato per la CIM Puglia ( Confederazione Italiani nel Mondo) ha ancora una volta promosso la Puglia, per essere precisi la città di Molfetta con il suo Duomo e le due torri, valorizzando sia l'accoglienza che il buon cibo, lo splendido mare e paragonando il tutto all’isola di Manhattan in New York City, vista dal New Jersey, alla città di Molfetta. Diverse le testimonianze di questo paragone che i nostri emigrati molfettesi dal lungomare di Hoboken immaginano e viaggiano portando nel cuore le loro origini. Nella seconda puntata di "Vacanze Pugliesi" una produzione in collaborazione con PugliaPromozione, vi è lo spazio attraverso un’introduzione davvero notevole dei due conduttori, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, al giovane molfettese (ribattezzato ù amerikèn) con questo espediente scherzoso, fra parallelismi e differenze ha invitato i turisti a venire in Puglia e soprattutto a conoscere Molfetta. Guarda qui una parte della seconda puntata di "Vacanze Pugliesi", andata in onda il 20 luglio, la sigla è ormai un tormentone estivo, favolose le immagini disegnate da Domenico Velletri. CLICCA SUL canale YouTube #ilovemolfetta https://www.youtube.com/watch?v=acE4P8iY_SE&t=6s

