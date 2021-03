A Ruvo di Puglia le iniziative pubbliche in streaming per la Settimana Santa 2021

Per il secondo anno di seguito anche in questa primavera 2021 a Ruvo di Puglia come ovunque i celebri riti della Settimana Santa saranno pesantemente limitati dalle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

E tuttavia Ruvo di Puglia non intende dimenticare le sue storiche tradizioni, coltivate da sempre dalle Confraternite promotrici dei riti processionali e dalle associazioni bandistiche protagoniste dei concerti, oltre che dalla Pro Loco e dal Comitato Feste Patronali che hanno sempre dato vita alla festa della Quarantana la mattina di Pasqua e ad altre azioni volte alla promozione turistica della città in un periodo così propizio dell'anno.

Per questo l'Amministrazione Comunale patrocinerà e sosterrà alcune iniziative che cercano di colmare questo vuoto e che si svolgeranno prevalentemente in streaming ad opera della testata Ruvesi.it, in collaborazione con Pro Loco e tutti i soggetti su menzionati: concerti bandistici, documenti storici, differite delle processioni degli anni passati, conversazioni dedicate a progetti culturali in corso e soprattutto alla tradizione bandistica, oltre naturalmente agli spazi dedicati alle confraternite e a messaggi più propriamente spirituali.

Lungo le vie del centro storico sarà inoltre allestita una mostra fotografica open air su teli di grandi dimensioni affissi da balconi di case private ed edifici pubblici, che rievocano momenti dei riti processionali e che rappresentano un omaggio dell'amministrazione a una tradizione molto sentita in città. Le foto provengono dall'archivio fotografico della Pro Loco, che sta curando questa iniziativa.