''Manigold!'' lo spettacolo con Renato Curci della compagnia Diaghilev in scena alla Casa di Pulcinella

Manigold! è il titolo dello spettacolo che Renato Curci della compagnia Diaghilev porta in scena alla Casa di Pulcinella sabato 26 e domenica 27 novembre alle ore 18.00

Tre attori – vocalist – mimi, con sedici storie per mani, dita, voce, espressioni che hanno deliziato i giudici di Concorsi europei e i telespettatori del contest di Mediaset “Tù sì que vales”, portando i tre artisti alla finalissima televisiva e al successo sui palcoscenici internazionali.

Firmato da Hugo Suarez e Ana Santa Cruz e dallo stesso Curci, interprete e regista con Carmine Basile e Deianira Dragone, «Manigold!» è un insieme di storie brevi e comiche quasi senza parole, realizzate utilizzando tutte le possibilità espressive del corpo, a partire dalle mani.

Lo spettacolo si sviluppa, infatti, attraverso un originale percorso teatrale e visuale fuori dai canoni classici, ricco di suoni vocali, dove a predominare sono la fantasia e l’ironia. Niente lunghe trame, ma solo una sottile tensione morale unita alla voglia di stupire per condurre in un mondo di magia senza tempo, con un’unica finalità: trasmettere emozioni. Oltre ad essere una dimostrazione di abilità teatrale, «Manigold!» è frutto di uno studio decennale nel mondo dei clown e delle altre arti sceniche.

Consigliato dai 5 anni

Biglietti in vendita su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati Vivaticket. Presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30. Ingresso € 8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni. Ingresso ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 paganti.

Infotel. 0805344660