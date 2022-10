Mannaggia alla Musica, il nuovo format musicale del MAT Laboratorio Urbano e Cuenzo, musica con live, open mic e area market

Venerdì 14 Ottobre, il MAT laboratorio urbano di Terlizzi darà il via ad una nuova stagione di eventi ed iniziative culturali. Il primo appuntamento sarà con la musica e con un nuovo format ideato con la collaborazione di Associazione Cuenzo. “Mannaggia alla musica” sarà una nuova e brillante festa della musica celebrata in tutte le sue manifestazioni. La passione per l’arte, per la cultura, per l’aggregazione, per la musica è un motore fortissimo capace di aiutare luoghi di cultura come il MAT ad andare oltre le difficoltà vecchie e nuove. Una passione così grande da portarci ad affrontare limiti e distanze, da farci esclamare di tanto in tanto “Mannaggia a lei!” .



Tante le attività in programma. Si esibirà sul palco Molla, cantautore indie-pop e produttore polistrumentista. Le sfumature della sua musica elettro-pop-cantautorale riflettono la sua stessa personalità: vivace, sensibile, energica e romantica. Nel 2021 ha pubblicato Giovani Dentro, che Rockit.it ha definito “un'esplosiva miscela di cantautorato inclusivo e aperto alle collaborazioni.”



Con l’open mic, invece, saranno i giovani artisti emergenti a poter salire sul palco e far conoscere la loro musica e la loro voce. Protagonisti della serata saranno anche le voci dei partecipanti con Il live karaoke durante il quale, scelta una canzone da cantare, i partecipanti canteranno accompagnati da una band sul palco e dalla videoproiezione dei testi delle canzoni scelte. La festa sarà anche l’occasione per la release del nuovo singolo di Al Verde, cantautore indie pop classe ’94 dalle venature soul e bossa, che presenterà “Falso”. Il DJ Set di Djones chiuderà la parte musicale della festa.



Sarà anche la prima apertura stagionale del Mat Makers Shop, un nuovo spazio del MAT in cui artigiani, illustratori, artisti, fotografi e maker potranno allestire un proprio banchetto in uno spazio accogliente e di scambio per far conoscere il loro lavoro e vendere le loro produzioni.

Appuntamento a venerdì 14 ottobre alle 21.30 al MAT laboratorio urbano di Terlizzi.