Mannarino in concerto al PalaFlorio di Bari

A causa del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19, Vivo Concerti posticipa il tour di MANNARINO. I biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati già acquistati restano validi solo per le date indicate e corrispondenti (vedi calendario sotto).



Le richieste di rimborso monetario dei biglietti dovranno essere presentate dal 13 febbraio ed entro il 13 marzo 2022 seguendo la procedura riportata alla pagina https://www.rimborso.info



Per ulteriori informazioni scrivere a info@vivoconcerti.com



Di seguito, il nuovo calendario:

Milano (recupero del 14 novembre 2020, 14 aprile 2021 e 26 febbraio 2022 ad Assago, Mediolanum Forum)

Martedì 27 aprile 2022 Milano, Fabrique (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)

Martedì 03 maggio 2022 Milano, Fabrique - NUOVA DATA

Mercoledì 04 maggio 2022 Milano, Fabrique - NUOVA DATA



Torino (recupero del 29 ottobre 2020, 18 aprile 2021 e 05 Marzo 2022 al Pala Alpitour)

Lunedì 09 maggio 2022 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)

Martedì 10 maggio 2022 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia - NUOVA DATA



Firenze (recupero del 6 novembre 2020, 23 aprile 2021 e 7 Marzo 2022 al Mandela Forum)

Giovedì 12 maggio 2022 Firenze, Tuscany Hall (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)

Lunedì 30 maggio 2022 Firenze, Tuscany Hall - NUOVA DATA

Martedì 31 maggio 2022 Firenze, Tuscany Hall - NUOVA DATA



Napoli (recupero del 20 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e 20 febbraio 2022 al Palapartenope)

Martedì 17 maggio 2022 Napoli, Casa della Musica (i biglietti di parterre restano validi per questa data)

Mercoledì 18 maggio 2022 Napoli, Casa della Musica - NUOVA DATA



Roma (recupero del 16 ottobre 2020, 8 aprile 2021 e 17 febbraio 2022 al Palazzo dell Sport)

Domenica 22 maggio 2022 Roma, Atlantico (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)



Roma (recupero del 17 ottobre 2020, 9 aprile 2021 e 18 febbraio 2022 al Palazzo dello Sport)

Martedì 24 maggio 2022 Roma, Atlantico (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)

Mercoledì 25 maggio 2022 Roma, Atlantico - NUOVA DATA



Bari (recupero del 23 ottobre 2020, 27 aprile 2021 e 24 febbraio 2022 al Palaflorio)

Giovedì 11 agosto 2022 Bari, Locus Festival (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)



Catania (recupero del 25 ottobre 2020, 30 aprile 2021 e 11 marzo 2022 al Pala Catania)

Sabato 03 settembre 2022 Catania, Villa Bellini (i biglietti di parterre e i biglietti Ridotti studenti/disoccupati restano validi per questa data)



