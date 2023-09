Fiorella Mannoia e Danilo Rea in concerto al Teatro Petruzzelli di Bari

Ha già collezionato sold out a ripetizione con oltre 30 date da nord a sud, ed ora la magia di “Luce”, lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela nelle location più suggestive di tutta Italia, farà tappa nel Teatro Petruzzelli, a Bari il 7 novembre per l’esclusiva data pugliese nel nuovo tour teatrale.

I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone (online e punti vendita) e presso la biglietteria del Teatro Petruzzelli



Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.



Il tour "Luce" è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management.

Petruzzelli Bari: Bass Culture & Vurro Concerti.

Fiorella Mannoia e Danilo Rea in “LUCE”

Martedì 7 novembre 2023

Inizio ore 21:00

