'Manuale di sopravvivenza' in scena al Teatro Abeliano

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

di Marco Pomar e Sergio Vespertino

con SERGIO VESPERTINO

musiche Pierpaolo Petta (fisarmonica)

regia di Sergio Vespertino

scenografie di Carlo De Meo

produzione Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale Palermo



Come può sopravvivere un cittadino al giorno d'oggi su un'isola deserta, privo soprattutto delle comodità della vita quotidiana? Quanto gli mancherebbero, al di là dei bisogni primari, le nuove tecnologie, i social, i collegamenti internet? Per adattarsi ci vorrebbe un vero e proprio Manuale di sopravvivenza, ovvero il nuovo spettacolo di Sergio Vespertino, scritto ancora una volta insieme a Marco Pomar, nel quale l'attore palermitano ci racconta a modo suo, con verve e ironia, storture e virtù di una generazione viziata. Manuale di sopravvivenza è la storia di un naufrago dei giorni nostri, costretto a fare i conti con la sua vita, con le contraddizioni di agi effimeri e l'aridità dei sentimenti, con la perdita dei veri valori e la corsa verso l'avere e non l'essere. Il tutto ovviamente narrato in forma brillante, con la consueta bravura del Maestro Pierpaolo Petta, in scena con la sua fisarmonica, a dar vita, tra musica e parole, una nuova avventura divertente e divertita.