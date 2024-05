L’AMOURGIA TI ASPETTA! passeggiate esperienziali sulla Murgia 2024 con ESSERE TERRA APS

DOMENICA 19 MAGGIO con ESSERE TERRA passeggiata esperienziali per le famiglie

MAPPE NEL BOSCO: Il grande gioco a squadre.

Parcheggiate le auto a partire dalle ore 10.15 ci incammineremo nella pineta dove si svolgerà il grande gioco MAPPE NEL BOSCO che metterà a dura prova le vostre abilità di rappresentazione e interpretazione della realtà. Dedicarsi del tempo a giocare insieme è un' esperienza importante per rinsaldare il legame genitori /figli e facilitare un clima di benessere e ascolto profondo. Inoltre durante il percorso, il nostro esperto di fitoalimurgia Leonardo Favale ci delizierà con le sue storie di erbe, tra scienza, miti e cultura popolare. Alle ore 13.00 è previsto il rientro alle auto.



Se qualcuno lo desidera potrà fermarsi a consumare il pranzo a sacco in bosco dove i bambini possono giocare liberamente.

Domenica 19 maggio sperimenta con noi un nuovo modo di vivere la natura!

Le passeggiate esperienziali di ESSERE TERRA sono esperienze piene d'amourgia!

Escursione: facile, 3 km,

Info e prenotazioni:



essereterra@agorambiente.it