Maramao, swing italiano e americano anni ’30 – ’40

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 11 agosto 2022 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce è di scena il Trio Maramao, insieme alle voci di Margherita Diana, Annamaria La Rossa e Annarita Garofalo accompagnate alla batteria da Fabio Delle Foglie, al contrabbasso da Gianpaolo Chiarella e al pianoforte da Bruno Montrone.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per conoscere più da vicino il trio tutto al femminile nato nella scuola di musica Il Pentagramma fondata a Bari da Guido Di Leone sotto la direzione di Gabriella Schiavone. Tre voci molto diverse per timbro e colore, il soprano Margherita Diana il mezzosoprano Annamaria La Rossa e il contralto Annarita Garofalo, che riescono a fondersi e creare un suono di insieme unico. E che trova il suo elemento naturale nel repertorio, sapientemente rivisitato, dello swing italiano e poi americano degli anni ’30 e ’40, e con il Trio Lescano, le Boswell Sisters e le Andrews Sisters come modello e fonte di ispirazione.



La parte più originale del programma, in cui spicca l’accompagnamento alla batteria di Fabio Delle Foglie, al contrabbasso di Gianpaolo Chiarella e al pianoforte di Bruno Montrone, è la rivisitazione dei medley composti da Nino di Leone, punto di riferimento del cabaret barese negli anni ’60-’70 con la sua band I Ragazzi degli anni ’50.