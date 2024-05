10^ Marathon Bosco Difesa Grande a Gravina in Puglia

L’edizione speciale anniversario è alle porte, un’occasione talmente straordinaria da modificare anche il nome della classica gravinese della mountain bike: il prossimo 9 giugno si terrà la Marathon Bosco Difesa Grande, appuntamento numero 10 di quella che sino allo scorso anno era disputata sul un percorso più corto, da cui il nome tradizionale “Mediofondo”.

Sarà nuovamente l’ASD Amicinbici Losacco Bike, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, a portare in scena sugli sterrati gravinesi uno degli eventi più attesi del calendario del Sud Italia, su e giù per quello scrigno di bellezza e biodiversità che è il Bosco Difesa Grande. E quest’anno l’occasione è doppiamente ghiotta, perché all’edizione anniversario si affianca la valenza per il titolo di campione regionale Puglia di specialità MTB Marathon, assegnato in gara unica proprio a Gravina il 9 giugno prossimo.

La 10^ Marathon Bosco Difesa Grande – edizione anniversario – sarà presentata ufficialmente sabato 25 maggio in una conferenza stampa presso la sede del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con inizio alle ore 9:30 in via Firenze 10, nel centro di Gravina in Puglia, alla presenza di ospiti di spessore, tra cui il Presidente del PNAM, dott. Francesco Tarantini, del sindaco dott. Fedele Lagreca, dell’assessore al bosco dott.ssa Marienza Schinco, dell’assessore allo Sport dott. Filippo Ferrante, del dirigente comunale Onofrio Tragni e del Comandante della Polizia Locale Simone Lamuraglia. Al loro fianco una nutrita delegazione della Federazione Ciclistica Italiana, guidata dal vice presidente vicario nazionale, Carmine Acquasanta, dal presidente del comitato pugliese, Giuseppe Calabrese, e dal coordinatore regionale della commissione Mountain Bike, Domenico del Vecchio.

Tra le più apprezzate gare di ciclismo in fuoristrada pugliese, con una consolidata struttura organizzativa alle spalle, la 10^ Marathon Bosco Difesa Grande ha il suo tratto distintivo nei rapidi cambi di ritmo all’ombra delle molteplici varietà di querce. Anche l’edizione 2024 manterrà fede alla sua natura, sebbene il Team Amicinbici Losacco Bike ha in serbo tratti tecnici ed inediti che saranno svelati in conferenza stampa. Di noto c’è già la conferma della base logistica degli scorsi anni, nonché sede di partenza e arrivo, le Cantine Colli della Murgia, in contrada Zingariello. Due i percorsi in programma e ben 4 le competizioni in un solo evento:

Percorso Marathon di circa 60 km con dislivello di 1000 metri, sul quale correrà la gara principale, unica valida per l’assegnazione del titolo regionale.

Percorso Mediofondo di circa 40 km e dislivello 650 metri, ovvero il tracciato classico, sul quale si disputerà sia la corsa agonistica non valida per l’assegnazione del titolo che la gara per biciclette E-Bike con pedalata elettricamente assistita e l’evento non competitivo per i cicloturisti non tesserati.

Le iscrizioni sono già disponibili, secondo il seguente schema: per i tesserati presso la FCI occorrerà obbligatoriamente iscriversi tramite il sistema federale all’indirizzo web https://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/(il così detto “fattore K”), inserendo ID gara 170079 (per la Marathon 60 Km) e ID 170080 (per la Mediofondo 40 Km). Tutti gli altri potranno servirsi del portale dei cronometristi Icron.it.

Queste le quote di iscrizione, dalle quali sono esenti i soli atleti agonisti, da versarsi a mezzo bonifico bancario intestato a “Asd Team Amicinbici Losacco Bike”, IBAN: IT11Z0200841501000103592024, Causale: “10^ Marathon Bosco Difesa Grande e nome atleta/i”:

30 € Escursionisti (40 Km circa) fino al 25/05/2024

30 € Mediofondo (40 Km circa) fino al 25/05/2024

30 € Marathon (60 Km circa) fino al 25/05/2024

30 € E-Bike (40 Km circa) fino al 25/05/2024

35 € Escursionisti (40 Km circa) dal 26/05/2024 al 06/06/2024

35 € Mediofondo (40 Km circa) dal 26/05/2024 al 06/06/2024

35 € Marathon (60 Km circa) dal 26/05/2024 al 06/06/2024

35 € E-Bike (40 Km circa) dal 26/05/2024 al 06/06/2024

40 € Per tutti la mattina della Gara 09/06/2024

La quota comprende l’iscrizione gara- Integratori- Pasta Party Tabella chip personalizzata al costo di 3 €. Come consueto, dopo il 06/06/2024 la società organizzatrice non accetterà più Bonifici Bancari, sarà quindi possibile iscriversi alle stesse quote solo presso LOSACCO BIKE in Via Trieste 75 a Gravina in Puglia fino a Sabato 08/06/2024, oppure la mattina della gara presso la sede di partenza a 40€.