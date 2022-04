Gli studenti del Conservatorio “Piccinni” alla Maratona giovani 2022

Prezzo non disponibile

Si terrà dall’11 aprile al 5 maggio, presso l’Auditorium “La Vallisa” di Bari, la “Maratona Giovani” 2022, rassegna organizzata dalla Camerata Musicale Baresededicata ai giovani ancora in percorso di formazione o appena diplomati ma meritevoli di attenzione e spazio pubblico.



Gli artisti più talentuosi potranno misurarsi con un concerto aperto al pubblico. “Maratona giovani”, pertanto, è pensata come una opportunita?, per condividere, insieme ai giovani musicisti, l’entusiasmo delle prime esibizioni.



Ricca, in proposito, la partecipazione degli studenti del, che, unitamente al, ha collaborato con laper l’organizzazione di questo evento.