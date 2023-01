Giorgio Marchesi porta in scena “Il fu Mattia Pascal” al Teatro Comunale di Corato

Dal 24 al 27 gennaio Giorgio Marchesi porta in scena “Il fu Mattia Pascal”, dal romanzo di Luigi Pirandello, per la regia dello stesso Marchesi e di Simonetta Solder, con musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, per le stagioni teatrali dei Comuni di Corato, Grottaglie, Melendugno e Ostuni, organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Si inizia il 24 da Corato (ore 20.30, Teatro Comunale); il 25 a Grottaglie (ore 20.30, Teatro Monticello) dove lo spettacolo è già sold out; il 26 a Melendugno (ore 21, Nuovo Cinema Paradiso) dove lo spettacolo è sold out e il 27 a Ostuni (ore 21, Teatro Palazzo Roma) anche qui sold out.

SCHEDA

Teatro Ghione

Giorgio Marchesi

IL FU MATTIA PASCAL

dal romanzo di Luigi Pirandello

musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli

adattamento Giorgio Marchesi

regia GIORGIO MARCHESI, SIMONETTA SOLDER

Info. www. teatropubblicopugliese.it