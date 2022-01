A Locorotondo la Marcia della Pace 2022 "Educazione, Lavoro, Dialogo tra generazioni"

Prezzo non disponibile

La Marcia della Pace 2022, che si svolgerà domenica 13 febbraio 2022 al Palaconvertini di Cisternino, resta un appuntamento saldo per le Comunità di Locorotondo e Cisternino. La tradizionale “marcia” che univa i fedeli di Locorotondo e Cisternino sotto il fragno di contrada Marinelli è però sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.

Il ricordo di Padre Francesco Convertini sarà onorato durante due importanti appuntamenti:

sabato 12 febbraio 2022 ore 20:00 – Chiesa San Giorgio Martire di Locorotondo, al termine seguirà la premiazione dei tre finalisti del Concorso “Metti Amore” per il Comune di Locorotondo;

domenica 13 febbraio 2022 ore 10:00 – Palaconvertini Cisternino con la presenza di Don Angelo Draisci (S.D.B.), al termine seguirà la premiazione dei tre finalisti del Concorso “Metti Amore” per il Comune di Cisternino.

La celebrazione sarà vissuta nel rispetto della normativa anti-Covid con raccomandazione dell'utilizzo della mascherina FFP2 e potrà essere seguita in diretta streaming su Video M Italia (canale 810 del digitale terreste), sul canale Facebook di DB LIVE web TV 2.0, la pagina FB Salesiani Cisternino e sulla pagina FB “Venerabile Francesco Convertini”.

Il “dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura” è il tema dell'anno, ispirato al Messaggio della Giornata Mondiale per la Pace 2022 di Papa Francesco. Il Concorso “Metti Amore” seguirà questo tema della Marcia della Pace. Ogni elaborato dovrà essere seguito da un video di presentazione della durata massima di un minuto e consegnato entro e non oltre giovedì 10 febbraio 2022 con relativa scheda di partecipazione compilata.