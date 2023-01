A Locorotondo la tradizionale Marcia della Pace – Sui passi del Venerabile Francesco Convertini

Prezzo non disponibile

Domenica 12 febbraio 2023 si svolgerà la tradizionale Marcia della Pace – Sui passi del Venerabile Francesco Convertini e le Comunità di Locorotondo e Cisternino si incontreranno intorno al fragno di contrada Marinelli per vivere insieme un momento di riflessione e condivisione.

Diversi sono gli appuntamenti in programma per onorare il ricordo di Padre Francesco Convertini, in particolare a Locorotondo avranno luogo le seguenti iniziative:

venerdì 10 febbraio 2023 ore 10:00 Locorotondo – incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado;

sabato 11 febbraio 2023 “Dies Natalis del Venerabile Francesco Convertini”

- ore 18:00 Chiesa Madre Locorotondo – Veglia mariana “Abbi cura di Lui” nella memoria liturgica di N.S. di Lourdes, animata dall'U.N.I.T.A.L.S.I. di Locorotondo e Cisternino,

- ore 19:00 Chiesa Madre Locorotondo – Celebrazione eucaristica;

domenica 12 febbraio 2023 “18^ Marcia della Pace”

- ore 9:00 Chiesa Madre Locorotondo – Celebrazione eucaristica,

- ore 10:00 raduno in Piazza A. Mitrano per partenza verso contrada Trito,

- ore 10:30 raduno in contrada Trito per partenza verso contrada Marinelli,

- ore 12:00 contrada Marinelli – incontro intorno al fragno e premiazione del VII Concorso Espressivo “Metti Amore” con la presenza del Postulatore generale don Pierluigi Cameroni.

In caso di pioggia alle ore 10:00 la manifestazione si svolgerà all'interno della Chiesa Madre San Giorgio Martire.

I ragazzi, le Associaizoni, le scolaresche di Locorotondo dovranno consegnare i propri elaborati entro e non oltre la mattinata di giovedì 9 febbraio 2023 presso la sagrestia della Parrocchia San Giorgio Martire. Gli elaborati, oltre a rispettare i criteri della contestualizzazione con la vita di Padre Francesco, l'attinenza al tema e l'originalità dell'elaborato, dovranno essere accompagnati da un video di presentazione dalla durata massima di 1 minuto al numero Whatsapp 0804311236 entro mercoledì 8 febbraio 2023. La premiazione si svolgerà domenica 12 febbraio sotto il fragno di contrada Marinelli.

Il disciplinare e la scheda di partecipazione saranno scaricabili dalla home page del sito istituzionale del Comune di Locorotondo.”