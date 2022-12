A Bari la 22a edizione della Marcialonga Nicolaiana

Siete pronti, siete carichi ? Come iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno con una salutare corsetta e un tonificante ben augurante bagno al mare ? Dopo due anni di sosta forzata, torna il 1° gennaio la tradizionale Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva sul mare ideata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare le istituzioni e i cittadini al mare, sotto l’egida di San Nicola. Un appuntamento sportivo ma anche culturale che sa di storia, tradizione e buon auspicio per il nuovo anno.

Non è stata una impresa né facile e nè agevole mantenere in piedi, in tutti questi anni questa singolare manifestazione che deve tanto al cuore, alla passione e alla determinazione, di tanti e dei cittadini animati da un profondo senso del sociale e del bene comune.

Una imponente rete associativa e organizzativa composta UISP BARI, CSI BARI, LIBERTY BARI, BIG EYE, CAVALIERI DEL MARE, ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI, UNIONE VETERANI DELLO SPORT, BARI ROAD RUNNERS e SCUOLA CANI SALVATAGGIO NAUTICO è pronta a scendere in campo per garantire il successo che l'evento merita. La 22 ^ edizione della Marcialonga Nicolaiana godrà del patrocinio del Assessorato allo Sport del Comune di Bari.

ISCRIZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA

inviando nome, cognome e data di nascita a :

bari@uisp.it. o bari@csi-net.it