Marco Damilano al Teatro Kismet con 'Romanzo Quirinale' per la rassegna 'Viaggio in Italia' di Nicola Lagioia

Tutto ruota intorno alla presidenza della Repubblica: interessi politici ed economici, equilibri interni e assetti internazionali, trame occulte e campagne mediatiche. A svelare questi giochi di potere nel suo podcast Romanzo Quirinale, è il direttore del settimanale L’Espresso, Marco Damilano. Giovedì 10 febbraio alle ore 21 sarà protagonista al Teatro Kismet di Bari del secondo appuntamento della rassegna Viaggio in Italia, curata dallo scrittore Nicola Lagioia, presidente onorario di Teatri di Bari.

L’incontro, che parte proprio dal podcast prodotto da Chora Media, vede Damilano confrontarsi con le stagioni più misteriose della storia d’Italia. In 75 anni, infatti, la corsa per eleggere il presidente della Repubblica è stata scandita da complotti, scandali e interventi di forze esterne, da negoziati inconfessabili, congiure e regolamenti di conti, da azzardi, dossier confidenziali e impensabili colpi di scena. Perfino dalle stragi di mafia. Candidati fortissimi sono stati sacrificati, mentre outsider imprevedibili ce l’hanno fatta. Una rappresentazione che Damilano impreziosisce con le voci di protagonisti della scena pubblica, politici, giornalisti, storici e figure di primo piano, con le loro testimonianze inedite.

La rassegna Viaggio in Italia vedrà poi come ospiti giovedì 10 marzo la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli (con un incontro a partire dal suo podcast prodotto da Chora Media, Proprio a me) e martedì 12 aprile Chiara Tagliaferri, giornalista e autrice radiofonica, con Les Diaboliques (incontro realizzato in collaborazione con Chiarelettere).

Biglietto unico per ciascun appuntamento di 6 euro, acquistabile al botteghino del Teatro Kismet e sul circuito Vivaticket.com. Disponibile anche un abbonamento a 18 euro per l’accesso a tutta la rassegna. Per info 335 805 22 11 / www.teatridibari.it.