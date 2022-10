Marco Falaguasta al Teatro Forma in “Neanche il tempo di piacersi”

Prezzo non disponibile

Venerdì 21 ottobre al teatro Forma di Bari prenderà il via la settima stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, con lo spettacolo “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta e la regia di Tiziana Foschi.

Il noto attore romano si cimenta con le modalità dello storytelling, in una satira divertente e impietosa della nostra società, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali gli adulti si sentono sempre più spesso tagliati fuori. Ne esce un racconto divertente e arguto, che diventa cronaca dei nostri tempi, nel quale racconta come si rapportano gli adulti di oggi, giovani negli anni ’80, periodo del boom economico, dello sguardo positivo al futuro e il sorriso stampato in faccia con i loro figli, ovvero i ragazzi di oggi.

In “Neanche il tempo di piacersi” si ride molto e ci sono momenti teneri dove Falaguasta mette a nudo tutta la sua fragilità e un sentirsi spesso inadeguato; allude a come ci si approccia con facilità sui social, senza corteggiamento, e alle incomprensioni che scaturiscono tra genitori e figli, tanto da non avere, appunto, il tempo di piacersi.

Classe 1970 Falaguasta, dopo aver lavorato per diversi anni come avvocato penalista si è dedicato allo spettacolo. Si è formato professionalmente alla Scuola di Teatro Popolare diretta da Fiorenzo Fiorentini e successivamente al laboratorio di recitazione avanzato diretto da Beatrice Bracco, nel 2005 ha partecipato al corso di sceneggiatura presso Rai Fiction. Nel 1991 ha creato la compagnia teatrale “Bona la prima”, con la quale nel 1992 ha esordito con la commedia “So tutto sulle donne”. Dal 2003 ha preso parte in numerose serie tv, soap e fiction. Tra queste “Incantesimo 7” e “Orgoglio”, “CentoVetrine” e “Il restauratore”.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 21:00